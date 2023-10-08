快訊／美聯社：阿富汗強震激增至2000死

▲阿富汗赫拉特省7日發生6.3強震，居民正在清理受損房屋的殘骸。（圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

阿富汗7日發生包含規模6.3強震在內的多次地震，震央位在西部赫拉特市（Herat）附近，房屋倒塌釀成嚴重災情。據美聯社最新報導，塔利班政府一名發言人表示，強震死亡人數激增至2000人，是阿富汗過去20年來最慘重的地震之一。

塔利班政府災難部門發言人薩伊克（Mullah Janan Sayeeq）隨後向路透社表示，地震已造成2053人死亡、9240人受傷，以及1329棟房屋受損或被毀。法新社8日報導則提到，塔利班副政府發言人卡里米（Bilal Karimi）早些時候說，「不幸的是，傷亡人數實際上非常高，死亡人數超過1000人。」

路透社此前引述阿富汗紅新月會發言人沙拉夫佐伊（ Erfanullah Sharafzoi）說法，已有500人死亡。然而，一名自稱達尼許醫生（Dr Danish）的赫拉特省衛生官員告訴路透社，至少200多名死者被送往各地的醫院、軍事基地，大多是婦女和兒童，但數據仍可能變動。他說，遺體被送至不同地方導致統計困難，「這就是為什麼我們無法或拒絕證實紅新月會所說的數字」。

另據天空新聞報導，塔利班公布的最新死亡統計數字，比聯合國初估的320人死亡相比高出許多。

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美國地質調查局（USGS）發布的地震地圖顯示，阿富汗7日至少發生了7次地震，包含在震央位於赫拉特（Herat）北北西方21.7英里處的規模5.9地震；津達揚（Zindah Jan）北北東方20.5英里的6.3強震；以及赫拉特西部約26英里的另一次6.3強震。

2022年6月，阿富汗東部山區也曾遭遇強震襲擊，當時石頭、泥磚建造的房屋被夷為平地，造成至少1000人死亡、1500人受傷。