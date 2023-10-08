以色列遭巴勒斯坦襲擊！　《神力女超人》蓋兒加朵發聲：我的心好痛

▲以色列女星蓋兒加朵（Gal Gadot）。（圖／左／Instagram、右／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯7日對以色列發射數千枚砲彈，造成數百人身亡，因出演「神力女超人」一角爆紅的以色列女星蓋兒加朵（Gal Gadot）也在Instagram發文表示，她對這一切感到非常心痛，並呼籲世界不該袖手旁觀，「我和以色列站在一起，你也應該這樣做！」

▲蓋兒加朵發聲。（圖／翻攝自IG／gal_gadot）



蓋兒加朵8日在Instagram發文表示，「至少250名以色列人在加薩（Gaza）被巴勒斯坦軍事組織哈瑪斯（Hamas）殺害，數十名婦女、兒童和老人被扣為人質，從清晨開始，發射了3000多枚火箭彈，哈瑪斯扣押了人質，控制以色列的基地和定居點，目前已有1500多人受傷，激烈的戰鬥仍在繼續。」

▲蓋兒加朵發聲。（圖／翻攝自IG／gal_gadot）



她接著說，「我的心好痛，為所有受苦的人祈禱。」除此之外，她也發布了一張「與以色列站在一起」的國旗照，呼籲恐怖行為發生時，世界不該袖手旁觀，「我和以色列站在一起，你也應該這樣做！」

蓋兒加朵出身以色列，過去曾在軍中服役2年，受過完備的軍事訓練．也曾多次發表力挺以色列軍人言論，這樣的背景讓她在拍攝各種動作場面時都如魚得水，但也因為這樣敏感的身分，讓她在中東地區引起不少爭議。

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