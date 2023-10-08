快訊／黎巴嫩朝以色列發射迫擊砲！　以軍開火反擊

▲以色列開火反擊黎巴嫩。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合外電報導

在以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」交火之際，以色列國防軍最新說法指出，黎巴嫩8日朝以色列北部發射多枚迫擊砲，以軍正展開反擊，鎖定黎巴嫩境內發射砲彈的地區開火。

綜合以色列時報、路透報導，這起事件截至目前未造成人員傷亡，已知砲彈落在黎巴嫩邊境具爭議的多夫山（Mount Dov）地區。以色列軍方透過聲明表示，「以色列國防軍一直在針對這種可能性採取準備措施，並將繼續在所有地區和任何必要的時間展開行動，以確保以色列平民的安全。」

Zionist artillery shelling on Lebanese territories in Kfarshuba Hills and Mariye village, south Lebanon. pic.twitter.com/6R32TnF6zQ — Angelo Giuliano (@Angelo4justice3) October 8, 2023

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）7日對以色列發動攻擊，以美國為首的西方國家公開譴責。美國一直在尋求達成讓以色列與沙烏地阿拉伯關係正常化的協議，但這讓巴勒斯坦人感到失望。黎巴嫩哈瑪斯領導人哈姆丹（Osama Hamdan）向路透表示，7日展開行動應該讓阿拉伯國家意識到，接受以色列的安全要求不會帶來和平。

路透指出，中東地區出現支持哈瑪斯的示威活動，焚燒以色列與美國國旗，伊拉克、黎巴嫩、敘利亞及葉門的示威者揮舞巴勒斯坦旗幟，伊朗支持巴勒斯坦人攻擊以色列。