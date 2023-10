快訊／黎巴嫩朝以色列發射迫擊砲！　以軍開火反擊

▲以色列開火反擊黎巴嫩。(圖/翻攝自X)

記者詹雅婷/綜合外電報導

在以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」交火之際,以色列國防軍最新說法指出,黎巴嫩8日朝以色列北部發射多枚迫擊砲,以軍正展開反擊,鎖定黎巴嫩境內發射砲彈的地區開火。

綜合以色列時報、路透報導,這起事件截至目前未造成人員傷亡,已知砲彈落在黎巴嫩邊境具爭議的多夫山(Mount Dov)地區。以色列軍方透過聲明表示,「以色列國防軍一直在針對這種可能性採取準備措施,並將繼續在所有地區和任何必要的時間展開行動,以確保以色列平民的安全。」

Zionist artillery shelling on Lebanese territories in Kfarshuba Hills and Mariye village, south Lebanon. pic.twitter.com/6R32TnF6zQ