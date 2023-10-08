哈瑪斯「大舉攻以色列」原因？為何選現在？　5大關鍵QA一次看

▲ 哈瑪斯從加薩向以色列發射火箭彈。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」7日清晨對以色列發動大規模突襲，除發射數千枚火箭彈，更越境虐殺軍民，以軍也派戰機轟炸加薩報復，緊張局勢空前升級，雙方合計已逾500人死亡。《美聯社》整理以下5項關鍵問題，帶您了解這起衝突可能的起因和背景。

1. 以色列是否提前發現襲擊？

▲ 以色列南部亞實基倫，火箭彈擊中汽車起火。（圖／路透）

7日適逢猶太教節日「西赫托拉節」（Simchat Torah），本該是猶太曆中最歡樂的日子之一，清晨卻有數千枚火箭彈如雨點般落下，武裝份子從海陸空滲透，令人想起1973年這一天的贖罪日戰爭。

贖罪日戰爭就如此次哈瑪斯突襲，以色列人原先以為，情報單位能在任何重大襲擊或入侵發生前提早通報軍方。當年情報失靈的陰影至今仍籠罩時任總理梅爾（Golda Meir）的政績，且促使長期執政的工黨（Labor Party）被推翻。

這次突襲對以色列造成的傷亡已創下20年最慘，武裝份子究竟如何在不驚動以國情報單位下發動如此大規模攻勢，對現任總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的極端民族主義政府構成巨大挑戰。

支持者預期，納坦雅胡及國安部長班-格維（Itamar Ben-Gvir）等強硬派會對巴勒斯坦採取好戰立場，更強烈回擊加薩武裝份子。但隨著抨擊納坦雅胡的聲浪高漲，加上傷亡攀升，他正面臨對政府及國家失去控制的風險。

2. 哈瑪斯如何發動攻擊？

▲ 哈瑪斯武裝份子傳出擄殺軍民，甚至瀆屍。（圖／路透）

哈瑪斯聲稱在飛地俘虜多名以色列人，並公布恐怖畫面，可見武裝份子拖行血淋淋的士兵，踐踏僅穿著內衣的屍體，且據稱其中包括以國高階軍官。影片真實性尚無法證實，但地理特徵與當地相符。

以軍表示，哈瑪斯戰士還以滑翔傘飛入國境，這是幾十年首見的戲劇性發展；以軍後來也證實，有軍民在加薩遭挾，但拒絕提供進一步細節。

3. 行動起因為何？

▲ 以軍為報復空襲加薩市。（圖／路透）

據哈瑪斯官員說法，發動攻擊的原因涉及以巴長期緊張的根源，包括圍繞「阿克薩清真寺」（Al-Aqsa Mosque）的爭端，猶太人尊稱其為「聖殿山」（Temple Mount），對穆斯林和猶太人都是崇高的聖地，至今仍是雙方衝突的情感核心，過去也曾為爭奪主權爆發暴力衝突，例如2021年為期11天的血腥戰爭。

包括國安部長班-格維在內，以色列宗教民族主義者近年訪問該場所的頻率提升。上周猶太教節日「住棚節」（Sukkot）期間，就有數百名極端正統派的猶太人及以色列運動人士前往，引發哈瑪斯譴責，猶太人在此祈禱違反維持現狀的協議。

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哈瑪斯聲明還提到，猶太人在巴勒斯坦聲稱的未來領土上擴建定居點，且班-格維對以色列監獄中的巴勒斯坦囚犯加強限制。

近期隨著巴勒斯坦人在加薩邊境暴力抗議，雙方緊張升級。哈瑪斯與卡達、埃及與聯合國的談判中，持續敦促以色列讓步，放寬對加薩長達17年的封鎖，將有助緩和使哈瑪斯受到人民批評的金融危機。

也有分析人士認為， 哈瑪斯發動攻擊和美國正居中斡旋的以色列與沙烏地阿拉伯關係正常化談判有關。截至目前的報導顯示，談判中可能對巴勒斯坦做出的讓步僅包括約旦河西岸巴國人，不含加薩。哈瑪斯高級官員納伊姆（Bassem Naim）指出，「正常化不代表達成安全穩定或平靜，我們一直都是這麼說的。」

4. 為何選在這個時間點？

▲ 尼坦雅胡提出司法改革掀起抗議。（圖／達志影像／美聯社）

這起攻擊正值以色列社會分裂，由於納坦雅胡身陷貪污爭議受審之際，卻提出削弱最高法院的司法改革，使國家面臨史上最大規模示威抗議，指責納坦雅胡搶奪司法權。

反對納坦雅胡的聲浪嚴重分裂社會，且引發軍方內部動盪，數百名預備役軍人揚言拒絕報到。預備役是以軍中堅力量，而內部抗議也引發人們對軍隊凝聚力、備戰及威懾力的憂慮。

5. 有什麼可能的停火或解決方案？

▲ 衝突至今雙方逾500死。（圖／路透）

2007年自效忠巴勒斯坦政府的武裝勢力手中奪得加薩控制權至今，哈瑪斯已和以色列爆發4次戰爭且多次交火，僅管停火協議避免衝突升級成大戰，但局勢從未穩定。每份停火協議都使雙方維持短暫和平，但鮮少觸及更深層且根本的問題，也埋下下一波攻擊的種子。

哈瑪斯在這回合衝突中影響力有所提升，可能在關鍵問題上更強烈要求讓步，例如放鬆對加薩封鎖及尋求釋放被以色列關押的囚犯。