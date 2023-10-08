哈瑪斯闖住宅擄人！居民帶嬰躲防空洞　海外以色列人急返國作戰

▲以色列特拉維夫市（Tel Aviv）居民躲在避難空間中。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

以色列7日遭巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）襲擊，住在靠近加薩走廊地區的居民表示，武裝分子正試圖闖入住家和避難所，企圖綁架以色列人。另外，還有許多住在海外的以色列人得知家鄉遭遇攻擊後，急著打包行李、購買機票，準備返國捍衛家園。

根據BBC報導，哈瑪斯7日朝以色列南部城市斯德洛特（Sderot）發動攻擊，許多居民聽到槍身後迅速躲進家中的防空洞或避難所，住在加薩走廊附近屯墾區貝埃里（Kibbutz Beeri）的以色列居民哈欽（Ayelet Hachim）表示，「恐怖分子正在試圖闖入我的房子，我聽到他們的聲音，他們在敲門，我和我的兩個孩子在一起。」

▲以色列特拉維夫市（Tel Aviv）遭受巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）從加薩走廊發射的火箭彈攻擊。（圖／路透）



以色列法律規定，所有住家和公共場所都必須要有防空洞；貝埃里另一位居民說，「鎮上有槍聲，我躲在家裡，我聽到屋外有槍聲，我們靜靜地坐著，整個城鎮都很安靜。」據了解，哈瑪斯武裝分子聲稱俘虜了數十名以色列人，躲藏在貝埃里家中的居民表示，「我和我出生僅一周的孩子在防空洞裡待了兩個多小時，當時我的房子著火了。」

在前線居民陷入恐懼和危險之際，住在海外的以色列人也同樣坐立難安，現年31歲的約塔姆（Yotam Avrahami）和妻子、7個月大的女兒住在美國紐約，但他現在正在打包行李，花了2000美元買了一張單程機票準備獨自返回以色列，「親友面臨危險，自己卻無能為力，現在我只想去保護他們，就這麼簡單。」

▲以色列預備役士兵登記入伍。（圖／CFP）



約塔姆說，他準備在8日向一個軍事基地報到，或是找尋其他需要自己的地方，而他也並非唯一要回國的人，因為還有個朋友準備從杜拜飛回國，「我並非唯一的，在海外的以色列人都是如此。」

在美國勤業眾信（Deloitte）從事投資和諮詢工作的阿夫拉哈米（Avrahami）表示，他已經向辦公室告假，也寫信告知客戶自己將離開工作崗位一陣子，「昨天，我的世界還圍繞在替客戶規劃下一個商業投資，今天，這一切都不重要了。」

不過，許多飛往以色列的航班被取消，讓旅外以色列人無法回國，美國以色列商業聯盟（United States-Israel Business Alliance）主席卡普洛維茲（Aaron Kaplowitz）對此表示，目前正與各國相關單位交涉。

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