日本氣象廳：布拉萬可能升級「強烈颱風」　12日進入日本近海

▲第15號颱風「布拉萬」預測路徑。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者張方瑀／綜合報導

第15號颱風「布拉萬」7日生成，日本氣象廳預測，布拉萬將於11日升級為強烈颱風（日本定義），並於12日至13日間進入小笠原近海。台灣中央氣象署則預測，布拉萬下周通過關島附近後將北轉，儘管結構扎實，但應不會對台灣造成影響。

日本氣象廳指出，布拉萬颱風8日上午位置在北緯9度、東經150度的楚克群島（Chuuk）近海，並緩慢朝西移動，預計9日上午將逐漸轉向北方，以每小時10公里的速度移動，中心最大風速為每秒40公尺。

布拉萬颱風11日接近馬里亞納群島時，中心最大風速將達每秒45公尺、瞬間最大風速達每秒60公尺，威力增至日本定義的強烈颱風等級，並以每小時20公里的速度朝西北方向移動，接著於12日至13日接近小笠原近海，屆時中心最大風速將達每秒50公尺、瞬間最大風速達每秒70公尺，減緩以每小時15公里的速度朝東北偏北移動。

台灣中央氣象署則預測，發展為輕颱的布拉萬下周通過關島附近後，將西轉西北移動，未來將朝日本南方海面移動，距離台灣相當遠，儘管結構扎實，但應不會對台灣造成影響。