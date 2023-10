美前防長：以色列「情報失誤」釀慘劇！　後續將發生連鎖效應

▲美國前國防部長艾斯培(Mark Esper)。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

針對以色列遭巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」襲擊,美國前國防部長艾斯培(Mark Esper)表示,這顯然是情報失誤所導致,而且可能會產生連鎖反應。

BREAKING: Mark Esper, the former U.S. Secretary of Defense, called the Palestinian surprise attack on Israel an intelligence failure and suggested it will have a lasting ripple effect.



“I was a surprise, it caught the Israelis completely off guard and you can’t say anything… pic.twitter.com/h84YDJVGDE