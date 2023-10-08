美前防長：以色列「情報失誤」釀慘劇！　後續將發生連鎖效應

▲美國前國防部長艾斯培（Mark Esper）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

針對以色列遭巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」襲擊，美國前國防部長艾斯培（Mark Esper）表示，這顯然是情報失誤所導致，而且可能會產生連鎖反應。

BREAKING: Mark Esper, the former U.S. Secretary of Defense, called the Palestinian surprise attack on Israel an intelligence failure and suggested it will have a lasting ripple effect.



“I was a surprise, it caught the Israelis completely off guard and you can’t say anything… pic.twitter.com/h84YDJVGDE — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 7, 2023

艾斯培7日接受《福斯新聞》採訪時表示，「我很驚訝，這讓以色列人完全措手不及，這就是一次情報失誤。」他指出，目前正在處理地面上發生的戰術情況（tactical situation），而這對以色列人民和軍隊來說都是悲慘與可怕的，「這樣的失誤也將會以多種方式產生連鎖影響。」

艾斯培也坦言，目前尚不確定以色列人民是否會因此團結起來，支持以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu），亦或造成其政權垮台，「現階段尚未討論到此層面的影響。」

《國會山報》指出，目前至少有300名以色列人和232名巴勒斯坦人在襲擊中喪命；美國總統拜登7日與納坦雅胡通話時表示，美國將隨時準備向以色列政府和人民提供一切適當的支持。

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