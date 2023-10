哈瑪斯襲以色列音樂節　年輕人「荒漠狂奔」逃命畫面！數百人失蹤

▲以色列一場音樂節遇襲,數百人至今失蹤。圖為特拉維夫市(Tel Aviv)遭火箭彈攻擊後以色列民眾相擁。(圖/路透)

記者張寧倢/綜合外電報導

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」(Hamas)7日對以色列發動攻擊,以色列派出戰機空襲加薩地區並宣布進入戰爭狀態。據以色列媒體報導,哈瑪斯武裝分子突襲了以色列南部一場通宵的戶外音樂節,將火箭彈與槍枝對準群眾,年輕人們驚慌逃命,如今有數百人失蹤。

▲以色列南部一場音樂節遭「哈瑪斯」武裝襲擊,民眾竄逃。(圖/翻攝自X)

根據美國《紐約時報》報導,這場音樂節從6日晚間11時持續至7日上午,在以色列南部內蓋夫沙漠的烏里姆(Urim)附近舉行,而烏里姆是靠近加薩走廊的一個吉布茲(kibbutz,以色列特殊的集體社區型態)。據《以色列時報》採訪一名參加者的說法,活動是為慶祝以色列住棚節,即猶太人的收穫節,吸引數以千計的年輕人參加。

Terrorists from Gaza attacked an outdoor party near Kibbutz Urim in Southern Israel.



Attendees recount harrowing moments of gunfire, with many still in hiding.



Concerns grow about potential casualties. #IsraelNews #GazaTerror | : Walla #OperationIronSwords… pic.twitter.com/yUM2M9PSWz