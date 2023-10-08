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哈瑪斯襲以色列音樂節　年輕人「荒漠狂奔」逃命畫面！數百人失蹤

▲▼以色列特拉維夫市（Tel Aviv）遭受巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）從加薩走廊發射的火箭彈攻擊。（圖／路透）

▲以色列一場音樂節遇襲，數百人至今失蹤。圖為特拉維夫市（Tel Aviv）遭火箭彈攻擊後以色列民眾相擁。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）7日對以色列發動攻擊，以色列派出戰機空襲加薩地區並宣布進入戰爭狀態。據以色列媒體報導，哈瑪斯武裝分子突襲了以色列南部一場通宵的戶外音樂節，將火箭彈與槍枝對準群眾，年輕人們驚慌逃命，如今有數百人失蹤。

▲▼以色列南部烏里姆（Urim）附近一場音樂節遭巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）襲擊，年輕人竄逃。（圖／翻攝自X）

▲以色列南部一場音樂節遭「哈瑪斯」武裝襲擊，民眾竄逃。（圖／翻攝自X）

根據美國《紐約時報》報導，這場音樂節從6日晚間11時持續至7日上午，在以色列南部內蓋夫沙漠的烏里姆（Urim）附近舉行，而烏里姆是靠近加薩走廊的一個吉布茲（kibbutz，以色列特殊的集體社區型態）。據《以色列時報》採訪一名參加者的說法，活動是為慶祝以色列住棚節，即猶太人的收穫節，吸引數以千計的年輕人參加。

然而，哈瑪斯武裝分子7日清晨襲擊了音樂節現場，目前尚不清楚確切傷亡人數，但《以色列時報》報導稱，有人看到數十具屍體從現場被運走。網路社交媒體上開始流傳一份參加者失蹤名單，《紐約時報》看到的名單上有超過500人直到當地7日晚間仍然下落不明，上頭還標註了失蹤者的家鄉與家屬聯絡方式。

▲▼以色列南部烏里姆（Urim）附近一場音樂節遭巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）襲擊，年輕人竄逃。（圖／翻攝自X）

▲TikTok流出一段襲擊發生前的影片，成群的年輕人隨電子音樂搖擺。（圖／翻攝自X）

《耶路撒冷郵報》在X上傳的影片顯示，參加者狂奔、喊叫並開車逃命。以色列媒體指出，部分年輕人在音樂節現場躲藏了數小時，有些人躲在車內，另有數十人被以色列安全部隊疏散到附近城鎮與醫院，目前仍留在那裡。

在某個以色列南部居民的WhatsApp群組中，有幾名成員分享了他們在音樂節上看到的情況，「人們在試圖開車逃離時遭槍殺」、「很多人就開始跑了起來，非常瘋狂。沒有人知道他們的朋友在哪裡。」以色列當地電視台表示，地區的電話訊號網絡不穩定，父母們也被建議不要試圖前往當地。

▼以色列南部斯德洛特（Sderot）地區一處路口發生襲擊。（圖／路透）

▲▼以色列南部斯德洛特（Sderot）地區遭受巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）武裝分子襲擊。（圖／路透）

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