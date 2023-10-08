以色列反擊「發布戰爭狀態」　外交部升級旅遊警示

記者陳致平／台北報導

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）7日對以色列發動攻擊，以色列總理納坦雅胡也迅速回應，並發布以色列戰爭狀態警報，外交部更新旅遊警示燈號，將以色列歸列為第三級「黃色警示」，並呼籲近期擬前往以色列及巴勒斯坦地區的國人，注意當地情勢發展，正在以色列從事商旅活動的國人務必提高警覺，注意自身安全。

▲ 哈瑪斯突襲以色列，已造成數百人喪命。（圖／路透）

巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織「哈瑪斯」7日向以色列發射5000枚火箭突襲，武裝成員自加薩以海陸空3種方式大舉攻入以色列，造大規模死傷。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也於7日宣布，「我們（以色列）正處於戰爭狀態……敵人將付出前所未有的代價！」

根據以色列軍方表示，部隊正針對加薩走廊哈瑪斯恐怖組織目標發動攻擊，並未提供更多細節。依據加薩走廊（Gaza Strip）衛生部稍早公布的統計數據，當地死亡人數已上升至232人。

外交部提醒，國人在以色列如果遇到急難或緊急事故，請撥打我國駐以色列代表處急難救助電話「+972-544-275-204」，或撥打外交部旅外國人緊急服務專線「+886-800-085-095」以獲得及時協助。