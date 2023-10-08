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中東最強情報網失靈！以色列沒預見哈瑪斯突襲　官員這句話震驚BBC

▲▼ 加薩地區的巴勒斯坦武裝份子7日朝以色列發射大量火箭彈，巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）宣稱犯案。（圖／達志影像／美聯社）

▲加薩地區的巴勒斯坦武裝份子7日朝以色列發射大量火箭彈，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯宣稱犯案。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者任庭儀／編譯

以色列7日遭巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）大舉突襲，數千枚砲彈命中目標傷亡慘重。以色列情報部門在全球聲名遠播，可以說是中東地區分布最廣、資金最充足的情報部門，但卻沒有預見哈瑪斯發動的突襲行動，情報局前局長坦言，「我們對發生的事一無所知。」

綜合BBC、CNN等報導，以色列擁有中東地區分布最廣、最精密的國內外情報網絡，在巴勒斯坦、黎巴嫩、敘利亞等武裝組織都有安插眼線，過去也曾透過無人機、暗藏詭雷的行動裝置擊殺激進分子的領導人，在「住棚節」（Sukkot）假期將結束之際卻好像睡著一般，讓哈瑪斯在不知不覺間策動這場精心設計的襲擊。

以色列情報及特殊使命局（Mossad，俗稱摩薩德）前局長哈勒維（Efraim Halevy）告訴CNN，以色列沒有收到任何形式的警告，對7日爆發的戰火感到十分驚訝，「他們在不到24小時內發射超過3000枚飛彈，這超出了我們的想像，我們不知道他們有這麼多飛彈。」

英國BBC安全事務特派員加德納（Frank Gardner）撰文提到，以色列情報部門擁有龐大資源，有以色列國家安全局（Shin Bet，辛貝特）、外部間諜機構摩薩德（Mossad）及以色列國防軍，但沒有預料到這起襲擊事件，令人震驚，或者即便有預料到，卻也沒有採取行動。以色列官員對此的反應是，「我們不知道這怎麼會發生」。

▲▼ 加薩地區的巴勒斯坦武裝份子7日朝以色列發射大量火箭彈，巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）宣稱犯案。（圖／路透）

▲哈瑪斯7日發射的砲彈數量前所未見。（圖／路透）

哈勒維補充，哈瑪斯7日發射的砲彈數量前所未見，也是他們首次深入以色列並控制村莊。他懷疑是先經海路走私火箭彈材料，再於加薩走廊當地製造，並在不讓以色列發現的情況下進行演練，他必須承認哈瑪斯這次行動非常成功，「我們對這些事一無所知。」

另據法國國際廣播電台（RFI）報導，以色列駐法國大使莫拉夫（Raphael morav）接受法媒BFM採訪時指出，情報機構肯定出了問題，否則以色列不會被動挨打，「我們事先哪怕得到一點情報，都一定會準備一系列反擊伺機而動。我不隱瞞，情報機構肯定出了問題。」

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