以軍報復空襲！記者連線一半「導彈掉身後」爆炸　當場尖叫失聲

▲ 女記者連線中導彈落下。(圖/翻攝自YouTube)

記者陳宛貞/綜合外電報導

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」7日從加薩走廊向以色列發動數十年來最大規模襲擊,已造成數百人喪命,以軍也出動戰機轟炸加薩報復。外媒記者在當地連線報導戰況時,一枚導彈突然落在後方高樓上,令她在鏡頭前當場大驚失色,過程全被記錄下來。

根據《每日郵報》,以色列誓言讓哈瑪斯付出空前代價,7日出動數十架戰機轟炸加薩,其中一波空襲就發生在人口密集的加薩市,而《半島電視台》女記者賽義德(Youmna El Sayed)正在當地報導衝突局勢,這時身後一座巴勒斯塔高樓突然被導彈擊中。

Watch the moment Israeli fighter jets strike Palestine Tower behind Al Jazeera’s Youmna El Sayed as she reports live from Gaza pic.twitter.com/dXHVRJiCOC