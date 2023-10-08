以軍報復空襲！記者連線一半「導彈掉身後」爆炸　當場尖叫失聲

▲ 女記者連線中導彈落下。（圖／翻攝自YouTube）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」7日從加薩走廊向以色列發動數十年來最大規模襲擊，已造成數百人喪命，以軍也出動戰機轟炸加薩報復。外媒記者在當地連線報導戰況時，一枚導彈突然落在後方高樓上，令她在鏡頭前當場大驚失色，過程全被記錄下來。

根據《每日郵報》，以色列誓言讓哈瑪斯付出空前代價，7日出動數十架戰機轟炸加薩，其中一波空襲就發生在人口密集的加薩市，而《半島電視台》女記者賽義德（Youmna El Sayed）正在當地報導衝突局勢，這時身後一座巴勒斯塔高樓突然被導彈擊中。

Watch the moment Israeli fighter jets strike Palestine Tower behind Al Jazeera’s Youmna El Sayed as she reports live from Gaza pic.twitter.com/dXHVRJiCOC — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 7, 2023

新聞畫面可見，當時賽義德戴著頭盔，正背對眾多建築進行連線報導，棚內主播才剛交棒給她，她右後方一棟高樓屋頂上方就掉落一枚導彈，瞬間炸出火光及煙霧，賽義德也被爆炸巨響嚇得發出尖叫，接著才轉身看見後方情形。

主播趕緊要賽義德及採訪團隊躲避，確保安全再說明情況，而賽義德明顯聲音顫抖，仍努力穩定情緒繼續連線，但說沒幾句話就語無倫次，主播於是打斷她，並要她深呼吸、喘口氣。據稱這棟高樓地點就在加薩市中心，是一棟住宅大樓。

巴勒斯坦衛生部表示，加薩地帶已有198人在以色列報復行動中喪生，至少有1610人受傷。晚間的空襲還將加薩中部一棟14層樓的大樓夷為平地，而哈瑪斯辦公室就在這棟大樓裡。