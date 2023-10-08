阿富汗6.3強震聯合國估已320死　災民曝「全村只剩50人活著」

記者張寧倢／編譯

阿富汗7日發生6.3強震，聯合國表示，目前估計已有320人死亡，但數據仍在核實當中。當地塔利班政權一名官員向《衛報》表示，死亡人數「遠高於這個數字」，許多人仍然埋在廢墟下。不過政府提供的官方死亡數僅100人，受傷人數為500人。

▲阿富汗赫拉特省居民正在清理受損房屋的殘骸。（圖／CFP）

根據《衛報》報導，阿富汗西部7日發生一系列強烈地震，美國地質調查局（USGS）發布的地震地圖顯示，至少發生了7次地震，包含在震央位於赫拉特（Herat）北北西方21.7英里處的規模5.9地震；津達揚（Zindah Jan）北北東方20.5英里的6.3強震；以及赫拉特西部約26英里的另一次6.3地震。

USGS初步報告指出，當地可能將有重大傷亡，災害可能擴大，以往相同等級的警戒都需要區域與國家層級的因應。報導稱，赫拉特省在強震後呈現一片末日景象，村莊被震毀成廢墟，人們從瓦礫堆中抱出逝去的親人。

▲地震發生後，孩子們在損毀的房屋旁，蓋著毯子休息。（圖／CFP）

津達揚的災民達伍德（Dawood）向《衛報》表示，他把9具親人遺體送至赫拉特，一路上許多道路被破壞，他親戚所居住的400多人村莊，如今只有50人倖存，「今晚會有很多人死於廢墟之下」。赫拉特省長伊斯拉姆賈爾（Noor Ahmad Islamjar）則說，當地有「大量」人員死亡，10多座村莊被夷為平地，呼籲外界給予援助或提供醫療用品與藥品。

►阿富汗6.3強震 罹難人數增至約120人