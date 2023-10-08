以色列將全面反擊！警告加薩居民「立即撤離」　停止供應電力物資

▲加薩走廊加薩市（Gaza City）遭以色列砲擊。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

巴勒斯坦激進份子哈瑪斯（Hamas） 7日從加薩走廊發射數千枚火箭砲，攻擊以色列境內，目前已造成超過250人死亡。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，目前已摧毀了大多數滲透進以國境內的敵軍，將發動全面反擊，包含停止向加薩走廊供應電力和物資，呼籲當地居民立刻撤離。

▲加薩走廊加薩市（Gaza City）遭以色列砲擊。（圖／達志影像／美聯社）



根據CNN報導，納坦雅胡在內閣安全會議結束後表示，以色列內決定停止向加薩走廊供應電力、燃料和物資，呼籲當地居民立刻撤離。以色列國防軍阿拉伯媒體發言人阿德拉伊（Avichay Adraee）也在社群媒體X發文，「加薩地區的居民請注意！哈瑪斯的行動迫使以色列國防軍在你們的居住地行動，為了安全，你們必須立即離開。」

納坦雅胡指出，目前以色列已經摧毀大部分滲透進境內的敵軍，代表著對哈瑪斯襲擊的第一階段反映即將結束，「與此同時，我們已經開始了進攻階段，在實現目標之前，這一階段將不受限制，也不會有喘息空間，我們將恢復以色列公民的安全，我們將贏得勝利。」

天空新聞報導，以色列空軍發布了一段影片，顯示以國空軍正在對試圖從陸路、海陸越過邊界的哈瑪斯武裝分子進行空襲；從影片中可以看到，敵軍車輛、快艇在移動時，隨即遭到鎖定砲擊。

כלי טיס של חיל-האוויר תקפו במהלך השעות האחרונות עמדת שיגור מוטמנת ושני מחבלים שהיו בסמוך אליה.



זוהתה חוליית מחבלים שניסתה לחדור לשטח ישראל דרך חוף זיקים וסוכלה על ידי כלי טיס.

מחבלים ורכבים נוספים זוהו כשהם מנסים לחצות את גדר המערכת מרצועת עזה לישראל וסוכלו pic.twitter.com/jYFaRdbWcw — Israeli Air Force (@IAFsite) October 7, 2023

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