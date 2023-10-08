遭哈瑪斯扒光遊街！德正妹參加音樂祭失蹤　母錄42秒影片求救

▲Shani Louk遭哈瑪斯武裝分子綁架下落不明，她的母親錄製一段影片向外界求援。（圖／X、IG／shanukkk）

記者陳致平／綜合報導

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）7日對以色列發動攻擊，以色列隨之反擊並宣布進入戰爭狀態。據以色列媒體報導，哈瑪斯武裝分子突襲了以色列南部一場戶外音樂節（Nova Festival），如今仍有數百人失蹤，其中有一名德國及以色列雙國籍的刺青師夏妮慘遭綁架，夏妮的母親也錄製一段影片，試圖尋找她女兒的下落。

根據CNN報導， 30歲的德國女刺青師夏妮（Shani Louk）參加了音樂節活動，在哈瑪斯武裝分子突襲該活動時遭到俘虜。隨後社群平台上流出一段令人感到不適的影片，可以看到一名女性全身衣物遭剝光只剩下內褲，人被甩在武裝皮卡的後車斗，顯見女子受到極其粗暴、不當的對待。

影片中近乎全裸的女子一動也不動，其中一條腿呈現極其不自然的凹折狀況，哈瑪斯武裝分子坐在後車斗，不斷聽到歡呼和叫囂的語句，甚至高聲歡呼「真主至上」，一旁還有人朝她吐口水。

夏妮的親人看過影片後，透過女子腳上獨特的刺青、髮辮，確認女子就是近期前往以色列參加音樂祭的夏妮（Shani Louk），目前沒有人知道夏妮的狀況或下落，也再也沒有其他影片出現。

夏妮的母親Ricarda也焦急地向外求助，她透過一段42秒的影片請求外界給予協助或提供任何有關夏妮的消息，「我的女兒Shani Nicole Louk，一名德國公民，與一群遊客在以色列南部被哈瑪斯武裝分子劫持，我們收到了一段影片，我清楚地看到我的女兒無意識、一動也不動地坐在車中，旁邊是巴勒斯坦人，他們正在繞行加薩地帶」。

▲以色列南部一場音樂祭活動遭巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」襲擊，如今有數百位年輕人失蹤。（圖／翻攝自X）

對此，德外交部已介入了解狀況，德國駐特拉維夫大使館正在與以色列當局保持緊密聯繫，了解德國公民是否受到哈瑪斯武裝襲擊的影響。