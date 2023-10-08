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以色列反擊加薩震撼影片！轟垮多棟大樓黑煙狂竄　加薩激戰232死

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲加薩地區的大樓遭到連續轟炸倒塌。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合外電報導

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）7日對以色列發動攻擊之後，以色列宣布展開「鐵劍行動」（Operation Iron Swords）反擊，出動戰機空襲轟炸加薩地帶，當地高樓被連續轟炸坍塌的畫面曝光。

依據半島電視台這段1分鐘的影片顯示，這棟大樓比周圍建築物都高上許多，低樓層遇襲後發生爆炸，火光瞬間竄出和黑煙，接著整棟建築物一側垂直崩塌。然而這一切還沒結束，這棟建築物緊接著遭遇另外兩次襲擊，先是另一側倒塌，接著整棟被夷為平地。

不只這棟大樓，加薩地區還有許多住宅大樓被轟炸，爆炸聲連連，大量黑煙瞬間冒出。

以色列軍方表示，部隊正針對加薩走廊哈瑪斯恐怖組織目標發動攻擊，並未提供更多細節。依據加薩走廊（Gaza Strip）衛生部稍早公布的統計數據，當地死亡人數已上升至232人。

▼ 加薩遇襲。（圖／路透）

▲▼ 加薩遇襲。（圖／路透）

▲▼ 加薩遇襲。（圖／路透）

▲▼ 加薩遇襲。（圖／路透）

控制加薩走廊的巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）7日多線突襲以色列，CNN指出，這導致以色列至少300人死亡、1500人受傷，還綁架平民與士兵。

以色列政治安全內閣當地7日晚間召開會議，決定對哈瑪斯這場突襲做出回應。以色列總理辦公室發出聲明表示，內閣做出一系列針對摧毀哈瑪斯與巴勒斯坦當局的軍事政府能力行動的決定。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，「我們正展開一場漫長艱難的戰爭，這場戰爭是哈瑪斯的致命襲擊強加給我們的」，目前已摧毀了大多數滲透進以國境內的敵軍，將發動全面反擊，包含停止向加薩走廊供應電力和物資，呼籲當地居民立刻撤離。

▼加薩走廊遭以色列砲擊。（圖／達志影像／美聯社）

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