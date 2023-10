以色列反擊加薩震撼影片！轟垮多棟大樓黑煙狂竄　加薩激戰232死

▲加薩地區的大樓遭到連續轟炸倒塌。(圖/翻攝自X)

記者詹雅婷/綜合外電報導

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」(Hamas)7日對以色列發動攻擊之後,以色列宣布展開「鐵劍行動」(Operation Iron Swords)反擊,出動戰機空襲轟炸加薩地帶,當地高樓被連續轟炸坍塌的畫面曝光。

Israel did this in Gaza City a few moments ago.

Source: Aljazeera pic.twitter.com/tmRCFidsvS