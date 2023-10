哈瑪斯綁架平民影片曝光　以色列男一看：是我老婆和女兒

▲以色列男子看影片發現妻子和女兒被哈瑪斯武裝份子綁架 。(圖/翻攝自X)

記者詹雅婷/綜合外電報導

控制加薩走廊的巴勒斯坦激進組織哈瑪斯(Hamas)7日多線突襲以色列,除了造成以色列300人死亡、1500人受傷,還綁架平民與士兵。以色列男子亞舍(Yoni Asher)透露,他在一段廣為流傳的影片中發現,被綁架的人就是他的妻子和女兒。

My god. I’m shaking. And this man is keeping it together, pleading gently for help on @CNN.



This is the video of Yoni Asher’s wife, mother-in-law, and his 2 children—toddlers—being abducted by Hamas. He said she called, said terrorists were in their homepic.twitter.com/jhDTolf1d0 — Paula Chertok (@PaulaChertok) October 8, 2023

綜合CNN等報導,亞舍的妻子與年幼女兒們當時前往靠近加薩邊境尼爾奧茲(Nir Oz)探望母親,擔心她們可能被綁架,便追蹤妻子的手機,沒想到一查居然是在加薩地區內。當天晚上,他就看到一段武裝份子綁架平民的影片,立刻認出車上的其中一人就是他的妻子。

“Dear Mr Olaf Scholz: My wife Sharon with her mother—both German citizens—and my children were taken by Hamas terrorists to Gaza. I beg you…please help us…get my wife & kids out of there.”—Yoni Asher, who recognized his family in a hostage video. Abducted from home. #Israel pic.twitter.com/5fRND664Xr — Paula Chertok (@PaulaChertok) October 7, 2023

這段影片顯示,當時有一整群人被哈瑪斯武裝份子綁架上車,一旁有人高聲呼喊「真主至大」(Allahu Akbar)。亞舍稱,在這段畫面中,頭部被圍上布料的女子就是他的妻子,「我甚至不知道人質的情況怎麼樣,看起來並不樂觀」。

亞舍公開被哈瑪斯武裝份子綁架的親友照片,敦促大家把消息傳出去,希望能讓被綁架的人安全返回。他也說,分享武裝份子綁架群眾的影片,是為了提高外界對當地處境的認知。目前CNN無法獨立核實影片真實性。

My heart breaks for Yoni Asher, whose wife and two young daughters were visiting his mother-in-law's kibbutz when they were kidnapped. He mentioned when speaking with @ErinBurnett on @CNN that his wife and mother-in-law are German citizens and implored @OlafScholz for help. pic.twitter.com/4VFEnVG4J7 — Erika Dreifus (@erikadreifus) October 7, 2023

亞舍透露,他的妻子和岳母都是德國公民,已向德國政府尋求協助。德國外交部消息人士指出,外交部與德國駐特拉維夫大使館正與以色列當局保持密切聯繫,確認德國公民是否以及受影響的程度。

以色列國防軍發言人喬納森·康里克(Jonathan Conricus)7日曾說,被哈瑪斯俘虜的平民人數很多。以色列警方發言人表示,希望通報親人失蹤的家屬應該要在安全情況下前往最近的警察局,建議攜帶照片與個人物品,以便提取DNA樣本協助辨識身分。