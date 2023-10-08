情報失靈！哈瑪斯突襲虐殺士兵　以色列人心理衝擊「堪比美國911」

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列7日清晨遭巴勒斯坦激進份子「哈瑪斯」從加薩走廊大規模襲擊，許多人清晨醒來時就有數千枚火箭彈如雨點般落下，武裝成員更從海陸空滲透國境虐殺士兵，至今逾250人喪命。專家分析，這次攻擊全然在以國軍情部門意料之外，對人民的心理衝擊堪比911恐怖攻擊對美國人的影響。

▲ 哈瑪斯突襲以色列，已造成數百人喪命。（圖／路透）

《紐約時報》報導，這次攻擊與加薩過去3年一系列以巴衝突不同，似乎是一場由哈瑪斯及其盟友發動的全面戰，同時以火箭彈攻擊及入侵以色列本土，殺害或俘虜士兵。美國智庫布魯金斯學會中東政策中心主任薩克斯（Natan Sachs）表示，「這對以色列人的心理影響類似911。」

《華盛頓郵報》指出，哈瑪斯此次襲擊令以色列引以為傲的軍事及情報部門猝不及防，掀起責難。安全官員過去數月來持續警告，以國威懾力正在減弱。當地左傾《國土報》（Haaretz）專欄作家維特（Yossi Verter）撰文直言，「以色列今天被羞辱和擊敗。即使加薩被摧毀，也無法彌補自『贖罪日戰爭』以來最重大的安全失敗。」

▲ 一枚火箭彈從加薩向以色列發射。（圖／路透）

贖罪日戰爭發生於1973年10月，當時埃及及敘利亞為奪回1967年六日戰爭中被以色列占領的西奈半島及戈蘭高地，各自向兩地發動突襲，殺死數千名以軍。直到7日的襲擊以前，贖罪日戰爭被廣泛認為是以國歷史上最重大的情報失靈，且6日還舉辦戰爭50周年紀念活動。

這場衝突短時間內將使以色列人民團結支持政府，反對派已經取消反對總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）司法改革的示威抗議，聽從預備役徵召。

薩克斯認為，這將為納坦雅胡想做的事提供充分的政治掩護，儘管他過去曾以代價高昂及可能的後果為由，拒絕出兵加薩摧毀巴勒斯坦武裝份子的聲浪，但哈瑪斯此次襲擊衝擊相當大，「成本計算可能大不相同。」

▲ 哈瑪斯從海路入侵，民眾奔逃。（圖／路透）

《紐時》指出，以色列下一步行動備受關注，納坦雅胡幾乎沒有選擇，已經宣戰且正被迫做出重大軍事回應。至今已有250名以色列人死亡，被俘人數不詳，無法排除以色列入侵加薩，甚至是暫時重新占領的可能性，但以國歷屆政府都極力避免如此。

大規模戰爭可能帶來無法預料的後果，恐怕造成巴勒斯坦平民及武裝人員重大傷亡，將破壞美國總統拜登及納坦雅胡試圖讓沙烏地阿拉伯承認以色列，以換取美國防務保障的外交努力。