以色列女學生「男友面前」慘被綁架　哈瑪斯闖音樂節擄人影片曝光

▲以色列25歲女大生被綁架，影片在網路社群廣為流傳。（圖／翻攝自X）

記者張寧倢／綜合外電報導

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）7日對以色列發動攻擊，以色列派出戰機空襲加薩地區並宣布進入戰爭狀態。一段令人震驚的網傳影片中，25歲以色列女大生阿迦曼妮（Noa Argamani）與男友參加音樂節時，遭哈瑪斯武裝份子綁架，她被強押上摩托車，一邊哭喊著「別殺我」，最終下落不明。

▲阿迦曼妮（Noa Argamani）哭喊求救。（圖／翻攝自X）

根據《以色列時報》、《每日郵報》報導，以巴衝突爆發後，網路上出現許多哈馬斯武裝份子俘虜、射殺以色列士兵與平民等影片，其中一段由阿迦曼妮的家屬分享散播的影片在短時間內大量流傳，畫面可見阿迦曼妮被人綁架、強押上機車，哭喊著「別殺我！不要！」，還朝著同樣被扣住的男友奈森（Avi Nathan）伸手求救，但槍手加速駛離，阿迦曼妮就此失蹤，男友也下落不明。

Noa Argamani was one of those captured.



She was captured while clinging to her boyfriend's motorcycle. She pleaded for her boyfriend, Avi Nathan.



Now Noa has been transferred into Gaza by Hamas. Footage shows her on a mat in Gaza drinking water .#IsraelUnderAttack https://t.co/b5wEQgG3i2 pic.twitter.com/NQKgmKHZmi — बॉब सुसंस्कारी (@BoB_can_BUILD) October 8, 2023

親以色列政治評論家兼網路名人納夫塔利（Hananya Naftali）也在網路上發布這段影片並表示，「她的罪行是去以色列南部參加音樂節。她被哈瑪斯恐怖分子綁架了。」還有一段影片顯示，阿迦曼妮已被關在未知的地點，坐在地上喝水。

NEW Video shows IDF female hostage captured by Hamas and has been transferred to Gaza pic.twitter.com/naUDpnBRBK — Censored Men (@CensoredMen) October 7, 2023

《每日郵報》指出，接近加薩走廊的雷姆基布茲（Kibbutz Re'im）近日在以色列住棚節結束時，舉辦了一場通宵狂歡的音樂慶典，吸引數百名年輕人參加，哈瑪斯恐怖分子卻以火箭彈與槍枝，突襲音樂節現場，大量民眾驚叫逃竄，現場一片混亂。阿迦曼妮與奈森也因此失蹤。

▲一名據傳是以色列人的女子遭武裝分子強押上車，影片拍攝地點經美媒CNN確認在加薩地區。（圖／翻攝自X）

《以色列時報》提到，以色列當局證實有平民和士兵被綁架並帶入加薩，但沒有透露具體人數，恐怕已有數十人被哈瑪斯押走，其中包括兒童和老人。經美媒CNN確認地理定位與核實的另一段網傳影片，似乎也顯示哈瑪斯成員正在將以色列人俘虜至加薩，一名槍手將一名光著腳、衣服沾滿血跡的長髮女子從吉普車後斗拖了出來，並開門強迫她坐上車輛後座。

▼來自巴勒斯坦的武裝份子將一名被俘的以色列老年婦女（中）押至加薩地區。（圖／達志影像／美聯社）