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以色列女學生「男友面前」慘被綁架　哈瑪斯闖音樂節擄人影片曝光

▲▼以色列25歲女大生阿迦曼妮（Noa Argamani）被綁架的影片在網路社群廣為流傳，男友奈森（Avi Nathan）也被人脅持，兩人皆下落不明。（圖／翻攝自X）

▲以色列25歲女大生被綁架，影片在網路社群廣為流傳。（圖／翻攝自X）

記者張寧倢／綜合外電報導

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）7日對以色列發動攻擊，以色列派出戰機空襲加薩地區並宣布進入戰爭狀態。一段令人震驚的網傳影片中，25歲以色列女大生阿迦曼妮（Noa Argamani）與男友參加音樂節時，遭哈瑪斯武裝份子綁架，她被強押上摩托車，一邊哭喊著「別殺我」，最終下落不明。

▲▼以色列25歲女大生阿迦曼妮（Noa Argamani）被綁架的影片在網路社群廣為流傳。（圖／翻攝自X）

▲阿迦曼妮（Noa Argamani）哭喊求救。（圖／翻攝自X）

根據《以色列時報》、《每日郵報》報導，以巴衝突爆發後，網路上出現許多哈馬斯武裝份子俘虜、射殺以色列士兵與平民等影片，其中一段由阿迦曼妮的家屬分享散播的影片在短時間內大量流傳，畫面可見阿迦曼妮被人綁架、強押上機車，哭喊著「別殺我！不要！」，還朝著同樣被扣住的男友奈森（Avi Nathan）伸手求救，但槍手加速駛離，阿迦曼妮就此失蹤，男友也下落不明。

親以色列政治評論家兼網路名人納夫塔利（Hananya Naftali）也在網路上發布這段影片並表示，「她的罪行是去以色列南部參加音樂節。她被哈瑪斯恐怖分子綁架了。」還有一段影片顯示，阿迦曼妮已被關在未知的地點，坐在地上喝水。

《每日郵報》指出，接近加薩走廊的雷姆基布茲（Kibbutz Re'im）近日在以色列住棚節結束時，舉辦了一場通宵狂歡的音樂慶典，吸引數百名年輕人參加，哈瑪斯恐怖分子卻以火箭彈與槍枝，突襲音樂節現場，大量民眾驚叫逃竄，現場一片混亂。阿迦曼妮與奈森也因此失蹤。

▲▼一名據傳是以色列人的女子遭武裝分子強押上車，影片拍攝地點經美媒CNN確認在加薩地區。（圖／翻攝自X）

▲一名據傳是以色列人的女子遭武裝分子強押上車，影片拍攝地點經美媒CNN確認在加薩地區。（圖／翻攝自X）

《以色列時報》提到，以色列當局證實有平民和士兵被綁架並帶入加薩，但沒有透露具體人數，恐怕已有數十人被哈瑪斯押走，其中包括兒童和老人。經美媒CNN確認地理定位與核實的另一段網傳影片，似乎也顯示哈瑪斯成員正在將以色列人俘虜至加薩，一名槍手將一名光著腳、衣服沾滿血跡的長髮女子從吉普車後斗拖了出來，並開門強迫她坐上車輛後座。

▼來自巴勒斯坦的武裝份子將一名被俘的以色列老年婦女（中）押至加薩地區。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼巴勒斯坦人將一名被俘的以色列老年婦女（中）押至加薩地區。（圖／達志影像／美聯社）

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