以色列女學生「男友面前」慘被綁架　哈瑪斯闖音樂節擄人影片曝光

▲以色列25歲女大生被綁架,影片在網路社群廣為流傳。(圖/翻攝自X)

記者張寧倢/綜合外電報導

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」(Hamas)7日對以色列發動攻擊,以色列派出戰機空襲加薩地區並宣布進入戰爭狀態。一段令人震驚的網傳影片中,25歲以色列女大生阿迦曼妮(Noa Argamani)與男友參加音樂節時,遭哈瑪斯武裝份子綁架,她被強押上摩托車,一邊哭喊著「別殺我」,最終下落不明。

▲阿迦曼妮(Noa Argamani)哭喊求救。(圖/翻攝自X)

根據《以色列時報》、《每日郵報》報導,以巴衝突爆發後,網路上出現許多哈馬斯武裝份子俘虜、射殺以色列士兵與平民等影片,其中一段由阿迦曼妮的家屬分享散播的影片在短時間內大量流傳,畫面可見阿迦曼妮被人綁架、強押上機車,哭喊著「別殺我!不要!」,還朝著同樣被扣住的男友奈森(Avi Nathan)伸手求救,但槍手加速駛離,阿迦曼妮就此失蹤,男友也下落不明。

Noa Argamani was one of those captured.



She was captured while clinging to her boyfriend's motorcycle. She pleaded for her boyfriend, Avi Nathan.



Now Noa has been transferred into Gaza by Hamas. Footage shows her on a mat in Gaza drinking water .#IsraelUnderAttack https://t.co/b5wEQgG3i2 pic.twitter.com/NQKgmKHZmi