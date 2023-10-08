　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以色列重陷「50年前贖罪日戰爭」夢魘　哈瑪斯突襲傷亡慘重

▲▼ 加薩地區的巴勒斯坦武裝份子7日朝以色列發射大量火箭彈，巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）宣稱犯案。（圖／路透）

▲加薩地區的巴勒斯坦武裝份子7日朝以色列發射大量火箭彈，巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）宣稱犯案。（圖／路透，下同）

文／中央社

今天凌晨6時多，以色列彷彿回到50年前「贖罪日戰爭」夢魘，遭哈瑪斯發動聯合突襲，發射數千枚火箭攻擊中南部，且數十名恐怖分子攻破邊界進入多個社區，造成嚴重傷亡。

以色列正臨「住棚節」（Sukkot）假期及安息日，一大清早被警報和爆炸聲吵醒而必需躲進防空室尋求庇護，是以色列人萬萬沒預期的，多數人進進出出防空室後，才知道南部受攻擊造成嚴重傷亡並持續疏散，同時以色列軍方證實，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯集團（Hamas）控制加薩地帶邊境的部分以色列定居點。

接下來電視新聞不斷實況報導更新局勢與傷亡情形，更讓以色列人感到錯愕與憤怒。內容包括被火箭摧毀地點的混亂場景、恐怖分子滲透到加薩周邊地區多個定居點、以色列安檢人員和警察在街道發生衝突，還有南部居民透過電話與電視廣播絕望地向軍方求助畫面，都讓人觸目驚心。

▲▼ 加薩地區的巴勒斯坦武裝份子7日朝以色列發射大量火箭彈，巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）宣稱犯案。（圖／路透）

外媒報導，社群上有許多關於哈瑪斯的影片，包含突破邊境的加薩居民在一輛以色列坦克上跳躍慶祝，好幾輛以色列軍用車被奪取後在加薩市區內行駛，以及疑似多名以色列士兵可能遭哈瑪斯綁架和處決等各種消息。

根據耶路撒冷郵報（The Jerusalem Post）報導，哈瑪斯高階軍事指揮官戴夫（Mohammad Deif）上午在社交媒體上發布的一條消息，宣布對以色列發動全面襲擊，很明顯哈瑪斯選在今天突襲以色列具有特別象徵意義。

50年前的「贖罪日戰爭」（Yom Kippur War）爆發於1973年10月6日，並持續至10月25日結束。當時，埃及和敘利亞軍隊為了奪回在1967年以阿「六日戰爭」（The Six-Day War）中被以色列占領的領土，因此選在猶太曆中最神聖「贖罪日」聯手對以色列發動攻擊。

▲▼ 加薩地區的巴勒斯坦武裝份子7日朝以色列發射大量火箭彈，巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）宣稱犯案。（圖／路透）

由於以色列國防軍措手不及，埃及軍隊深入西奈半島，敘利亞則成功將占領的以色列軍隊趕出戈蘭高地。隨後開戰時因無預警而傷亡慘重的以色列發動反攻，最終又重新占領戈蘭高地。停火協議於1973年10月25日生效。

以色列這次受到的突襲可能是近20幾年最嚴重一次，幾乎每位受訪的以色列官員與評論家都說，這如同「贖罪日戰爭」重演。

以色列電視台「第12頻道」（Channel 12）報導，目前至少100人死亡、900多人受傷；以色列安全部門消息人士稱，哈瑪斯恐怖分子正滲透到以色列南部地區的國防軍基地，與士兵的聯繫遭切斷，情況不明。

 

ET快訊
陸軍4天兵「滴工業醋」爽放7天假！　收假回來慘了
阿富汗6.3強震估320死！　災民曝「全村只剩50人活著」
快訊／以色列反擊震撼影片！　轟垮多棟大樓
YTR超派哥炸雞店疑偷倒廢油　店家回應了！
秋天真的來了！「溜滑梯式降溫」整天剩23度　最低溫時間曝
「全台最有錢YTR」炸雞店價格超派！　Toyz愣：貴2倍
以色列女學生「男友面前」慘被綁架！　音樂節遭突襲民眾逃竄
大S過47歲生日「汪小菲突來台現身」！他帶爸爸合體S媽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

以色列反擊「發布戰爭狀態」　外交部升級旅遊警示

聲援以色列　德、美知名地標接力點亮「藍白國旗」

以色列將全面反擊！警告加薩居民「立即撤離」　停止供應電力物資

阿富汗6.3強震聯合國估已320死　災民曝「全村只剩50人活著」

以色列反擊加薩震撼影片！轟垮多棟大樓黑煙狂竄　加薩激戰232死

情報失靈！哈瑪斯突襲虐殺士兵　以色列人心理衝擊「堪比美國911」

哈瑪斯背後「最大金主」曝！　美：斷言直接參與以色列襲擊還太早

以色列女學生「男友面前」慘被綁架　哈瑪斯闖音樂節擄人影片曝光

哈瑪斯綁架平民影片曝光　以色列男一看：是我老婆和女兒

以色列重陷「50年前贖罪日戰爭」夢魘　哈瑪斯突襲傷亡慘重

打結哥叫賣幽默喊魔性口號　男模仿狂揉女友頭：打結！

哈瑪斯發射5千枚火箭彈襲以色列　以國認定開戰！

周潤發談裸捐215億笑：我賺很辛苦　曝只拿零用錢「借錢別找我！」

婦紅燈突失控暴衝撞6車　車頭全爛無辜騎士不治

張晨光急抱孫交代兒「不能避孕」　感性讚他：感情方面比我好30倍

熊熊懷孕5個月漲奶「胸部比肚子大」　可能不辦婚禮「跟老公都很懶」

周潤發揭露捐215億家產真相...曝只拿零用錢XD

徐懷鈺等25年站上小巨蛋！　開場女王裝秒換衣

「Linbay好油」林裕紘清晨抵台　桃園刑大檢警接機送訊

日本超新奇馬桶扭蛋！　有水箱且還可沖掉便便

以色列反擊「發布戰爭狀態」　外交部升級旅遊警示

聲援以色列　德、美知名地標接力點亮「藍白國旗」

以色列將全面反擊！警告加薩居民「立即撤離」　停止供應電力物資

阿富汗6.3強震聯合國估已320死　災民曝「全村只剩50人活著」

以色列反擊加薩震撼影片！轟垮多棟大樓黑煙狂竄　加薩激戰232死

情報失靈！哈瑪斯突襲虐殺士兵　以色列人心理衝擊「堪比美國911」

哈瑪斯背後「最大金主」曝！　美：斷言直接參與以色列襲擊還太早

以色列女學生「男友面前」慘被綁架　哈瑪斯闖音樂節擄人影片曝光

哈瑪斯綁架平民影片曝光　以色列男一看：是我老婆和女兒

以色列重陷「50年前贖罪日戰爭」夢魘　哈瑪斯突襲傷亡慘重

台北月薪不到4萬活不下去？　眾人見1點狂酸：真有錢

停紅燈未保持路口淨空！高雄輕軌被卡住　小客車最高開罰3600

女移工騎無牌電動車違規肇逃　警大海撈針10天逮人送辦

王彥程杭州直飛返日　參加鳳凰聯盟拚明年續約機會

大專青年職場體驗發揮創意奪佳績　推廣生態保育還賺取薪資

以色列反擊「發布戰爭狀態」　外交部升級旅遊警示

聲援以色列　德、美知名地標接力點亮「藍白國旗」

許維恩產後不到半年夫妻分房睡？　曝房間一景象白眼：媽媽的日常

陸軍4天兵滴「工業醋」讓快篩2條線！爽放7天隔離假　收假回來慘了

拼連署遭疑賄選　郭台銘競辦四點聲明反擊：單純做公益

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

國際熱門新聞

哈瑪斯褻瀆女屍　疑女兵扭曲慘死

女教練在健身房洗澡　遭人用iPhone偷拍

哈瑪斯俘虜53人　以色列軍方證實了

殘忍畫面曝　150貓被丟包沙漠自生自滅

一碗拉麵破萬日圓　日觀光悄推價格雙軌制

同事孩生病常請假　2寶媽怒反遭打臉

「布拉萬」今晚生成！日氣象廳預測路徑曝

老翁全勤42年退休禮超寒酸　網豪捐190萬

首次！美軍F-16戰機擊落土耳其無人機

以色列女學生被綁架　哈瑪斯擄人影片曝

哈瑪斯綁架影片瘋傳　男一看：是我老婆

影片曝！　跳傘大師高速撞水面亡

才看到出生兒子的臉　女幾秒後突然死亡

女兒遭槍殺！母才發文悼念竟離奇亡

更多熱門

相關新聞

哈瑪斯突襲！　心理衝擊如「以色列的911」

哈瑪斯突襲！　心理衝擊如「以色列的911」

以色列7日清晨遭巴勒斯坦激進份子「哈瑪斯」從加薩走廊大規模襲擊，許多人清晨醒來時就有數千枚火箭彈如雨點般落下，武裝成員更從海陸空滲透國境虐殺平民，至今逾250人喪命。專家分析，這次攻擊全然在以國軍情部門意料之外，對人民的心理衝擊堪比911恐怖攻擊對美國人的影響。

哈瑪斯襲以色列　「背後最大金主」曝！

哈瑪斯襲以色列　「背後最大金主」曝！

以色列女學生被綁架　哈瑪斯擄人影片曝

以色列女學生被綁架　哈瑪斯擄人影片曝

哈瑪斯綁架影片瘋傳　男一看：是我老婆

哈瑪斯綁架影片瘋傳　男一看：是我老婆

以巴煙硝再起　多間國際航司取消往返特拉維夫航班

以巴煙硝再起　多間國際航司取消往返特拉維夫航班

關鍵字：

以色列哈瑪斯

讀者迴響

熱門新聞

「最有錢YTR」炸雞店疑亂倒廢油　Toyz現場抓包

台中妹住背包客棧遭性侵！起床見內褲反穿崩潰

快訊／詹雅雯放棄治療突失明！　帕金森氏症惡化認了「開始善終」

4人房「來了2大3小」加阿嬤　櫃台傻了

「去韓國好像沒出國」　台男1張圖網共鳴很大

聖結石7年前「借貸70萬」開YouTube頻道

「寒露」來了！ 命理師曝「4生肖犯沖」勿穿2色衣

81萬YTR老爸腦瘤「必須二度動刀」

不是新冠、流感　國二男狂發燒原因曝

北市知名火鍋店被潑屎！4樓鄰居慘了

研究：40歲前「有8習慣」可多活20年

憲哥不捨牛肉麵店收攤！買下整棟樓

韓插旗非首次　06年經典賽讓一朗暴怒

怎麼分辨台灣人？日本人「抓出5特色」

百慕達三角洲天坑驚見火箭殘骸

更多

最夯影音

更多
打結哥叫賣幽默喊魔性口號　男模仿狂揉女友頭：打結！

打結哥叫賣幽默喊魔性口號　男模仿狂揉女友頭：打結！
哈瑪斯發射5千枚火箭彈襲以色列　以國認定開戰！

哈瑪斯發射5千枚火箭彈襲以色列　以國認定開戰！

周潤發談裸捐215億笑：我賺很辛苦　曝只拿零用錢「借錢別找我！」

周潤發談裸捐215億笑：我賺很辛苦　曝只拿零用錢「借錢別找我！」

婦紅燈突失控暴衝撞6車　車頭全爛無辜騎士不治

婦紅燈突失控暴衝撞6車　車頭全爛無辜騎士不治

張晨光急抱孫交代兒「不能避孕」　感性讚他：感情方面比我好30倍

張晨光急抱孫交代兒「不能避孕」　感性讚他：感情方面比我好30倍

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

《豈有此呂》AV宅男教主一劍浣春秋駕到

《豈有此呂》AV宅男教主一劍浣春秋駕到

最懂男人D槽的AV宅男教主一劍浣春秋駕到

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

犬貓糧下殺↘5折起!滿$1010送零食，最優惠的毛孩飼料都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面