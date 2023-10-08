哈瑪斯背後「最大金主」曝！　美：斷言直接參與以色列襲擊還太早

▲哈瑪斯突襲以色列，造成數十人死亡。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

統治加薩走廊的巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）7日對以色列發動攻擊，發射數千枚火箭炮，同時有大量恐怖分子攻破邊界，綁架平民。作為哈瑪斯背後的最大金主，伊朗透過外交部稱，哈瑪斯的襲擊是「巴勒斯坦人的自衛行為」，甚至呼籲穆斯林國家支持他們的權利。對此，美國高級官員則強調，目前還無法確定伊朗在此次襲擊以色列的事件中「發揮直接作用」，但美國當局將會持續調查此事。

根據CNN報導，美國政府一名高級官員在哈瑪斯發動攻擊後表示，目前還無法斷言伊朗是否在此次攻擊以色列的行動中發揮關鍵性的直接作用，美國政府仍在深入調查中。他強調，「現在說伊朗政府是否直接參與還為時過早，我們將密切關注他們。」

▲哈瑪斯聲稱發射5000枚火箭炮。（圖／CFP）



該名官員也直言，伊朗是激進組織哈瑪斯的最大金主，該國政府為其捐贈資金、裝備以及武器，美國政府會持續採取行動以追究伊朗的責任。

根據《路透社》報導，伊朗外交部發表聲明稱，其「盟友」哈瑪斯7日對以色列的襲擊是巴勒斯坦人的自衛行為，同時也公開呼籲其他穆斯林國家支持他們捍衛自己的權利。哈瑪斯發動數十年來最大規模的武裝襲擊，已經造成數十人死亡，同時有多人被綁架。

▲遭攻擊的城鎮慘成廢墟。（圖／達志影像／美聯社）



聲明中指出，「這次（哈瑪斯攻擊以色列）的行動是地下抵抗組織與巴勒斯坦受迫害人民的自發性運動，只為捍衛他們不可被剝奪的權利，以及對猶太復國主義者（錫安主義）好戰與挑釁政策的自然反應。伊朗認為猶太復國主義占領政權與其支持者應該對此負責，我們嚴正譴責針對巴勒斯坦人的暴力和殺戮行為，並呼籲伊斯蘭國家一同支持巴勒斯坦人民的權利。」

不僅如此，伊朗國家電視台不斷播放人們聚集在伊朗首都德黑蘭（Tehran）巴勒斯坦廣場（Palestine Square）慶祝哈瑪斯襲擊以色列的消息，同時高喊「以色列去死」、「巴勒斯坦勝利了，以色列將被摧毀」等口號，並點燃鞭炮。電視畫面也重覆播放來自伊朗其他城市的「祝福畫面」。