　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

10歲女兒遭殺！母才發文悼念愛女　竟離奇車禍身亡

女兒遭槍殺！母才發文悼念愛女　竟離奇車禍身亡

▲史蒂芬妮悼念愛女後離奇身亡。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

美國麻州發生家庭悲劇。史蒂芬妮（Stephanie Croteau）在一場槍擊案失去10歲女兒奧布里（Aubrie）後，好不容易走出傷痛並發文悼念愛女，怎料竟在發文後不久車禍身亡，留下12歲的大女兒與5歲小兒子。

綜合外媒報導，史蒂芬妮的樓上鄰居尼維斯（Victor Nieves）8月14日疑似精神疾病發作，持槍闖入史蒂芬妮住家，當場殺害其母親及愛犬，射傷成功保護弟弟的大女兒，身受重傷的奧布里3天後搶救不治身亡。尼維斯則在案後舉槍自轟斃命。

遭受重大打擊與創傷的史蒂芬妮，好不容易重新振作，在10月4日曬出小姊弟躺在奧布里墓前草地休息照片，並寫下，「你總能讓每個人露出微笑，我的愛、我的寶貝、我的小娜妮（Nani）。我從沒想過會埋葬自己的孩子，我愛你，我勇猛的戰士女孩」，悼念不幸去世的愛女。

怎料，史蒂芬妮6日接受媒體採訪，透露要帶著已逝親人的精神走出傷痛後不過數小時，就在午夜發生翻車事故死亡。反家庭暴力組織執行董事布朗（Francena Brown）代表家屬表示，「這是很艱難的時期。儘管他們感謝每個人大力支持，但這個家庭現在需要時間療傷，請尊重他們的意願」。

延伸閱讀
2年前送名牌嬰兒車　同事懷孕8個月想討回…網揭2關鍵讚翻：幫妳省錢
她疑男友媽用錢控制痛批「很賤」　網不挺怒嗆：誰家兒子沾上妳才倒楣
父母房產全留給哥哥！弟弟氣到6年拒探親　連爸爸過世都沒上香

ET快訊
Linbay好油「手機筆電都消失」　桃園地院凌晨裁定羈押禁

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

10歲女兒遭殺！母才發文悼念愛女　竟離奇車禍身亡

哈瑪斯俘虜53人「含1少將」　以色列軍方證實了：有士兵平民被綁架

曾夢想遇到真命天子！　女子花39萬「嫁給自己」

女同事孩子生病常請假　2寶媽怒「工作量增加」討拍反遭打臉

哈瑪斯突襲以色列數百死傷屍橫遍野　美國發聲挺以色列

哈瑪斯「褻瀆屍體」疑女兵扭曲慘死　以巴最新死傷人數出爐

東京澀谷站前汽車衝撞人群7傷　20多歲男被捕：轉錯方向

阿富汗西部規模6.3強震　已14死78傷

日本女高中生「九刀流」精通全學科　國一花2個月學會中文

快訊／東京澀谷車站前「汽車衝撞人群」　現場至少8人受傷

哈瑪斯發射5千枚火箭彈襲以色列　以國認定開戰！

打結哥叫賣幽默喊魔性口號　男模仿狂揉女友頭：打結！

周潤發談裸捐215億笑：我賺很辛苦　曝只拿零用錢「借錢別找我！」

婦紅燈突失控暴衝撞6車　車頭全爛無辜騎士不治

熊熊懷孕5個月漲奶「胸部比肚子大」　可能不辦婚禮「跟老公都很懶」

「Linbay好油」林裕紘清晨抵台　桃園刑大檢警接機送訊

張晨光急抱孫交代兒「不能避孕」　感性讚他：感情方面比我好30倍

徐懷鈺等25年站上小巨蛋！　開場女王裝秒換衣

周潤發揭露捐215億家產真相...曝只拿零用錢XD

日本超新奇馬桶扭蛋！　有水箱且還可沖掉便便

10歲女兒遭殺！母才發文悼念愛女　竟離奇車禍身亡

哈瑪斯俘虜53人「含1少將」　以色列軍方證實了：有士兵平民被綁架

曾夢想遇到真命天子！　女子花39萬「嫁給自己」

女同事孩子生病常請假　2寶媽怒「工作量增加」討拍反遭打臉

哈瑪斯突襲以色列數百死傷屍橫遍野　美國發聲挺以色列

哈瑪斯「褻瀆屍體」疑女兵扭曲慘死　以巴最新死傷人數出爐

東京澀谷站前汽車衝撞人群7傷　20多歲男被捕：轉錯方向

阿富汗西部規模6.3強震　已14死78傷

日本女高中生「九刀流」精通全學科　國一花2個月學會中文

快訊／東京澀谷車站前「汽車衝撞人群」　現場至少8人受傷

她考上老師「婆婆狂問年終薪水」　眾人曝背後目的勸：最好別說

挑戰性別框架　法國在台協會辦活動為2024巴黎奧運暖身

Linbay好油「手機筆電都消失」　桃園地院凌晨裁定羈押禁見

「全台最有錢YTR」炸雞店疑廢油倒排水溝　Toyz現場抓包全都錄

10歲女兒遭殺！母才發文悼念愛女　竟離奇車禍身亡

同事送名牌嬰兒車「懷孕8個月後」想討回　眾人反揭2關鍵讚翻

「低成本美元」現在該換回台幣？　專家提攻略

她疑男友媽用錢控制痛批「很X」　眾人反嗆：誰家兒子沾上妳才衰

小學生被要求熟練8技能　說流利英語「能煮一桌菜」家長看傻

白晝之夜嗨到天明！北市保大警防詐宣導不打烊

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

國際熱門新聞

哈瑪斯褻瀆女屍　疑女兵扭曲慘死

老翁全勤42年退休禮超寒酸　網豪捐190萬

哈瑪斯俘虜53人　以色列軍方證實了

同事孩生病常請假　2寶媽怒反遭打臉

「布拉萬」今晚生成！日氣象廳預測路徑曝

才看到出生兒子的臉　女幾秒後突然死亡

以色列總理宣布　進入戰爭狀態

機票要漲了！年底出國最好10／14前訂票

首次！美軍F-16戰機擊落土耳其無人機

女教練在健身房洗澡　遭人用iPhone偷拍

哈瑪斯突襲數百死傷　美發聲挺以色列

血腥慎入！哈瑪斯綁架虐殺以色列士兵

殘忍畫面曝　150貓被丟包沙漠自生自滅

成人網捧7位數要她脫　足球女神秒拒

更多熱門

相關新聞

同事送嬰兒車…懷孕想討回　網反讚翻

同事送嬰兒車…懷孕想討回　網反讚翻

「送別人的東西可以說討就討？」一名女網友抱怨，自己2年前剛生小孩時，同事送了一輛嬰兒推車，還再三強調是名牌貨，「現在她懷孕8個多月，下班前突然跟我說，如果我這次沒有要送她等值的推車，要我把她送我的推車還她」，讓她當場傻眼，直呼「本來打算跟同事C合資送她安全座椅的，看來不用了」。

她疑男友媽用錢控制　網不挺怒嗆

她疑男友媽用錢控制　網不挺怒嗆

小學生被要求熟練8技能　家長看傻

小學生被要求熟練8技能　家長看傻

夢想遇真命天子！女花39萬「嫁自己」

夢想遇真命天子！女花39萬「嫁自己」

3生肖下周開始錢財來勢洶洶

3生肖下周開始錢財來勢洶洶

關鍵字：

周刊王美國麻州北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／詹雅雯放棄治療突失明！　帕金森氏症惡化認了「開始善終」

台中妹住背包客棧遭性侵！起床見內褲反穿崩潰

北市知名火鍋店被潑屎！4樓鄰居慘了

「寒露」來了！ 命理師曝「4生肖犯沖」勿穿2色衣

研究：40歲前「有8習慣」可多活20年

憲哥不捨牛肉麵店收攤！買下整棟樓

怎麼分辨台灣人？日本人「抓出5特色」

黑幫堂主擁45長短槍「30萬交保」法官說明理由

即／高雄知名燒肉店火警！員工嗆傷送醫

LINE有新功能！「1按鈕」恐讓秘密外洩

哈瑪斯褻瀆女屍　疑女兵扭曲慘死

聖結石7年前「借貸70萬」開YouTube頻道

4人房「來了2大3小」加阿嬤　櫃台傻了

婚顧公司搭戶外婚宴　村民4小時搬光

選手盡力了　吳總談兩大輸球原因

更多

最夯影音

更多
哈瑪斯發射5千枚火箭彈襲以色列　以國認定開戰！

哈瑪斯發射5千枚火箭彈襲以色列　以國認定開戰！
打結哥叫賣幽默喊魔性口號　男模仿狂揉女友頭：打結！

打結哥叫賣幽默喊魔性口號　男模仿狂揉女友頭：打結！

周潤發談裸捐215億笑：我賺很辛苦　曝只拿零用錢「借錢別找我！」

周潤發談裸捐215億笑：我賺很辛苦　曝只拿零用錢「借錢別找我！」

婦紅燈突失控暴衝撞6車　車頭全爛無辜騎士不治

婦紅燈突失控暴衝撞6車　車頭全爛無辜騎士不治

熊熊懷孕5個月漲奶「胸部比肚子大」　可能不辦婚禮「跟老公都很懶」

熊熊懷孕5個月漲奶「胸部比肚子大」　可能不辦婚禮「跟老公都很懶」

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

《豈有此呂》AV宅男教主一劍浣春秋駕到

《豈有此呂》AV宅男教主一劍浣春秋駕到

最懂男人D槽的AV宅男教主一劍浣春秋駕到

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

犬貓糧下殺↘5折起!滿$1010送零食，最優惠的毛孩飼料都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面