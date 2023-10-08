10歲女兒遭殺！母才發文悼念愛女　竟離奇車禍身亡

▲史蒂芬妮悼念愛女後離奇身亡。（圖／翻攝自推特）



圖文／CTWANT

美國麻州發生家庭悲劇。史蒂芬妮（Stephanie Croteau）在一場槍擊案失去10歲女兒奧布里（Aubrie）後，好不容易走出傷痛並發文悼念愛女，怎料竟在發文後不久車禍身亡，留下12歲的大女兒與5歲小兒子。

綜合外媒報導，史蒂芬妮的樓上鄰居尼維斯（Victor Nieves）8月14日疑似精神疾病發作，持槍闖入史蒂芬妮住家，當場殺害其母親及愛犬，射傷成功保護弟弟的大女兒，身受重傷的奧布里3天後搶救不治身亡。尼維斯則在案後舉槍自轟斃命。

遭受重大打擊與創傷的史蒂芬妮，好不容易重新振作，在10月4日曬出小姊弟躺在奧布里墓前草地休息照片，並寫下，「你總能讓每個人露出微笑，我的愛、我的寶貝、我的小娜妮（Nani）。我從沒想過會埋葬自己的孩子，我愛你，我勇猛的戰士女孩」，悼念不幸去世的愛女。

怎料，史蒂芬妮6日接受媒體採訪，透露要帶著已逝親人的精神走出傷痛後不過數小時，就在午夜發生翻車事故死亡。反家庭暴力組織執行董事布朗（Francena Brown）代表家屬表示，「這是很艱難的時期。儘管他們感謝每個人大力支持，但這個家庭現在需要時間療傷，請尊重他們的意願」。

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