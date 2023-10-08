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哈瑪斯俘虜53人「含1少將」　以色列軍方證實了：有士兵平民被綁架

▲▼以色列、巴勒斯坦衝突，斯德羅特。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列政府證實，確實有士兵及平民被哈瑪斯武裝份子俘虜，但否認軍方少將被俘虜的消息。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）7日對以色列發動攻擊，事後宣稱在以色列境內俘虜了超過53名士兵及平民，其中包含1名以色列軍隊的少將。對此，以色列政府證實，確實有士兵及平民被哈瑪斯武裝份子俘虜，但否認軍方少將被俘虜的消息。

根據英國BBC報導，哈馬斯7日入侵以色列後，聲稱俘虜超過53名以色列士兵及平民。哈馬斯政治局副局長薩利赫（Saleh al-Arouri）更說，他們俘虜以色列國防軍的一位少將，「我們手中的東西，將釋放在以色列的所有囚犯（指被關押的巴勒斯坦人）」。

對此，以色列國防軍發言人7日晚間證實，確實有士兵及平民被哈瑪斯武裝份子俘虜，在奧法基姆（Ofakim）與貝埃里（Be'eri）也有人質被哈瑪斯劫持，甚至有以色列士兵遭到殺害，但發言人未公布詳細人數。至於哈馬斯宣稱俘虜以色列國防軍少將，以色列官員稍早已否認此消息。

▲▼哈馬斯將以色列婦女和兒童扣為人質。（圖／翻攝自推特）

▲荷蘭政治家轉貼哈瑪斯俘虜平民的影片。（圖／翻攝自推特）

荷蘭極右派自由黨（PVV）領導人懷爾德斯（Geert Wilders）7日在推特轉貼，哈瑪斯武裝份子俘虜並押送以色列平民到加薩的影片，他指責哈瑪斯把以色列婦女和兒童扣為人質的行為根本是懦夫，「他們沒有榮譽，只知道仇恨，我們在為生命喝采，他們在慶祝死亡」。

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