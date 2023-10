哈瑪斯俘虜53人「含1少將」　以色列軍方證實了：有士兵平民被綁架

▲以色列政府證實,確實有士兵及平民被哈瑪斯武裝份子俘虜,但否認軍方少將被俘虜的消息。(圖/達志影像/美聯社)

記者趙蔡州/綜合報導

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」(Hamas)7日對以色列發動攻擊,事後宣稱在以色列境內俘虜了超過53名士兵及平民,其中包含1名以色列軍隊的少將。對此,以色列政府證實,確實有士兵及平民被哈瑪斯武裝份子俘虜,但否認軍方少將被俘虜的消息。

根據英國BBC報導,哈馬斯7日入侵以色列後,聲稱俘虜超過53名以色列士兵及平民。哈馬斯政治局副局長薩利赫(Saleh al-Arouri)更說,他們俘虜以色列國防軍的一位少將,「我們手中的東西,將釋放在以色列的所有囚犯(指被關押的巴勒斯坦人)」。

對此,以色列國防軍發言人7日晚間證實,確實有士兵及平民被哈瑪斯武裝份子俘虜,在奧法基姆(Ofakim)與貝埃里(Be'eri)也有人質被哈瑪斯劫持,甚至有以色列士兵遭到殺害,但發言人未公布詳細人數。至於哈馬斯宣稱俘虜以色列國防軍少將,以色列官員稍早已否認此消息。

▲荷蘭政治家轉貼哈瑪斯俘虜平民的影片。(圖/翻攝自推特)

荷蘭極右派自由黨(PVV)領導人懷爾德斯(Geert Wilders)7日在推特轉貼,哈瑪斯武裝份子俘虜並押送以色列平民到加薩的影片,他指責哈瑪斯把以色列婦女和兒童扣為人質的行為根本是懦夫,「他們沒有榮譽,只知道仇恨,我們在為生命喝采,他們在慶祝死亡」。

