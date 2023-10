曾夢想遇到真命天子！　女子花39萬「嫁給自己」

▲莎拉於近日和媽媽一起走上紅毯,並在40名賓客的祝福下,嫁給了自己。(示意圖/pixabay)



圖文/CTWANT

和許多小女孩一樣,英國的莎拉(Sarah Wilkinson)從小就夢想著自己會遇到真命天子,還有場童話般的婚禮,但在花了十年尋找真命天子後,她則漸漸認為這是遙不可及的夢想,有天突然靈光一閃「為何不嫁給自己?」,於是她花了1萬英鎊(約39萬台幣)籌劃自己的婚禮,並於近日幸福的把自己嫁了出去。

據《太陽報》報導,今年42歲的莎拉,從小就和許多小女孩一樣,常常穿著澎澎裙、戴著塑膠皇冠,假裝自己是新娘,在她15歲時,還夢想著遇到真命天子後,會生下雙胞胎男孩和3胞胎女孩,全家一起住在大房子裡。

但經歷過1段4年的關係及花了十年尋找真命天子後,她也意識到這夢想可能不會實現,所以她想「為何不嫁給自己?」,但當時因為新冠疫情正流行,所以她也打消了舉行婚禮的念頭,於是她給自己買了1枚她夢想中的1.1克拉訂婚鑽戒。

幾個月後,一些親友則好奇的問她是否要舉辦婚禮,最初她拒絕了他們,但由於她一直夢想著有場童話般的婚禮,於是她也從今年一月開始籌劃。

SELF LOVE I spent £10,000 on marrying myself after never meeting Mr Right – I bought my engagement ring and had stag and hen dos https://t.co/SkNtZnH5Xi <Nowt so strange as folk...