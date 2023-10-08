曾夢想遇到真命天子！　女子花39萬「嫁給自己」

▲莎拉於近日和媽媽一起走上紅毯，並在40名賓客的祝福下，嫁給了自己。（示意圖／pixabay）



圖文／CTWANT

和許多小女孩一樣，英國的莎拉（Sarah Wilkinson）從小就夢想著自己會遇到真命天子，還有場童話般的婚禮，但在花了十年尋找真命天子後，她則漸漸認為這是遙不可及的夢想，有天突然靈光一閃「為何不嫁給自己？」，於是她花了1萬英鎊（約39萬台幣）籌劃自己的婚禮，並於近日幸福的把自己嫁了出去。

據《太陽報》報導，今年42歲的莎拉，從小就和許多小女孩一樣，常常穿著澎澎裙、戴著塑膠皇冠，假裝自己是新娘，在她15歲時，還夢想著遇到真命天子後，會生下雙胞胎男孩和3胞胎女孩，全家一起住在大房子裡。

但經歷過1段4年的關係及花了十年尋找真命天子後，她也意識到這夢想可能不會實現，所以她想「為何不嫁給自己？」，但當時因為新冠疫情正流行，所以她也打消了舉行婚禮的念頭，於是她給自己買了1枚她夢想中的1.1克拉訂婚鑽戒。

幾個月後，一些親友則好奇的問她是否要舉辦婚禮，最初她拒絕了他們，但由於她一直夢想著有場童話般的婚禮，於是她也從今年一月開始籌劃。

SELF LOVE I spent £10,000 on marrying myself after never meeting Mr Right – I bought my engagement ring and had stag and hen dos https://t.co/SkNtZnH5Xi <Nowt so strange as folk... — KulganofCrydee (@KulganofCrydee) October 7, 2023

莎拉於近日和媽媽一起走上紅毯，並在40名賓客的祝福下，嫁給了自己，在她的婚禮邀請函上還寫著「新郎不包括在內」，蛋糕的裝飾則是新娘親吻青蛙，儀式結束後，她扔的不是花束，而是香檳。朋友也給予祝福，「這是關於獨立所帶給你的快樂和成就感，這一切都與愛和自我照顧有關」。

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