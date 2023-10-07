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女同事孩子生病常請假　2寶媽怒「工作量增加」討拍反遭打臉

女同事孩子生病常請假　2寶媽怒「工作量增加」討拍反遭打臉

▲一名2寶媽抱怨同事一直請假。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

同事之間，通常會互相協調和體諒。不過，國外一名2寶媽抱怨，女同事剛生產完，因為新生兒常常生病，不得不請假來照顧孩子，使得她的工作量變多，感到憤憤不平，掀起一陣討論。

原PO在育兒論壇《mumsnet》透露，她和另一名同事平常要一起分攤工作量，但對方休完產假回來至今，已經4度請假，原因是寶寶生病，而主管同意帶薪休假，沒有違反規定。至於同事的丈夫是自僱人士，因此不能請假，否則會拿不到薪水，她則認為工作很彈性，可以選擇在周末工作，以彌補收入損失，「他們卻不這麼做，只是因為想讓周末有空閒時間」。

原PO解釋，自己有2個年幼的孩子，深深體會到其中的困難，只是當孩子在托兒所十，丈夫會分擔缺勤、緊急接送等情況，並兼顧工作，互相照顧孩子，「如果一周有休息時間，我也會在周末工作來彌補時間，我的同事卻不這麼做」。

原PO直言，同事的丈夫也應該為孩子的疾病負責任，更表示自己目前的工作量變多，生活因而受到影響，覺得一切很不公平。

貼文曝光後，引發熱烈迴響，網友一面倒表示：「我確實理解妳的沮喪，但妳需要和主管討論，以便他們安排足夠的人力，就這麼簡單」、「我不認為妳的同事做錯了什麼」、「這是妳需要和妳的經理，而不是同事討論的事情」、「問題不在妳的同事，或是她的丈夫沒有盡到應有的責任，而在於妳的主管」。

▼原PO覺得很不公平，卻遭到大批網友打臉。（示意圖／翻攝自pixabay）

女同事孩子生病常請假　2寶媽怒「工作量增加」討拍反遭打臉

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