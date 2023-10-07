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哈瑪斯突襲以色列數百死傷屍橫遍野　美國發聲挺以色列

中央社

巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」今天突然對以色列發動數年來最大規模攻擊，造成至少40死數百傷。以色列隨後宣布進入戰爭狀態，並發動反擊。以下是各國對這場衝突的反應。

路透社報導，哈瑪斯（Hamas）今天除了從加薩走廊（Gaza Strip）對以色列發動一波波猛烈火箭攻擊，還派槍手滲透到數個以色列城鎮。

▼一枚火箭彈從加薩向以色列發射。（圖／路透，下同）

▲▼一枚火箭彈從加薩向以色列發射。（圖／路透）

以色列則對加薩的哈瑪斯目標展開空襲。另據以色列媒體報導，在以國南部爆發安全部隊和哈瑪斯武裝分子的槍戰。

以下為各國對此事件的反應：

●美國

法新社報導，白宮發布聲明表示，美國「毫無疑問譴責哈瑪斯恐怖分子對以色列平民的無端攻擊」，且白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）也與以色列夥伴針對相關行動保持密切聯繫。

聲明還說，美國堅定與以色列政府及人民站在一起，並向以色列罹難者表達哀悼之意。

●埃及

路透社報導，埃及外交部透過國家通訊社發布聲明表示，以巴緊張情勢升溫恐造成「嚴重後果」，呼籲各方保持最大程度克制，避免讓民眾置於更大的危險之中。

●法國

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天表示，他強烈譴責這起對以色列發動的恐怖攻擊。

▲▼哈瑪斯突襲以色列。（圖／路透）

●德國

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）也強烈譴責哈瑪斯對以色列的攻擊。她在社群媒體X發文說：「針對無辜平民的暴力與火箭攻擊必須立即停止，我們完全與以色列團結一致，並支持以色列在國際法規範下有權利自我防衛來對抗恐怖行為。」

●英國

英國外交大臣柯維立（James Cleverly）在社群媒體發文寫道，英國毫無疑問譴責哈瑪斯對以色列平民的恐怖攻擊，英國也將一貫支持以色列自我防衛的權利。

▲▼哈瑪斯突襲以色列。（圖／路透）

●歐洲聯盟（EU）

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula Von der Leyen）在X發文譴責「哈瑪斯恐怖分子」對以色列的攻擊，還說這是「最卑劣的恐怖主義形式」。

她並表示，以色列有權利自我防衛，來對抗「如此令人髮指的攻擊」。

●土耳其

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在執政黨正義發展黨（AK Party）於首都安卡拉舉行的大會上發言時，呼籲所有各方克制，切勿採取挑釁行動。

▲▼哈瑪斯突襲以色列。（圖／路透）

●俄羅斯

俄羅斯通訊社國際傳真社（Interfax）報導，俄國外交部副部長鮑格達諾夫（Mikhail Bogdanov）表示，有關以巴衝突升溫，莫斯科正與以色列、巴勒斯坦及阿拉伯各國保持聯繫，且俄方「毋庸置疑一向呼籲各方克制」。

●黎巴嫩真主黨

伊朗支持的以色列死對頭、黎巴嫩政治和軍事組織「真主黨」（Hezbollah）發布聲明表示，他們正密切關注加薩情勢，並「與巴勒斯坦反抗勢力的領導階層保持直接聯繫」。

聲明還說，加薩武裝分子對以色列的猛烈火箭攻擊，「是對以色列持續占領行為的堅決回應，也是對那些尋求與以色列關係正常化的人釋放一道訊息」。

●捷克

捷克總統帕維爾（Petr Pavel）在聲明中表示，這場攻擊是對以色列國家及其人民可憎的恐怖主義行為，並且將造成想要促成以巴衝突和平解決的任何努力長時間受阻。

捷克是以色列長期盟友。捷克總統府的聲明還說，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）原定來訪，但因為發生這場衝突已經推遲行程。

▲▼哈瑪斯突襲以色列。（圖／路透）

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