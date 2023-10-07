　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

東京澀谷站前汽車衝撞人群7傷　20多歲男被捕：轉錯方向

▲▼日本東京澀谷十字路口汽車衝撞人群7傷。（圖／路透）

▲東京澀谷十字路口汽車衝撞人群。（圖／路透）

中央社

日本當地時間今天晚間7時30分過後（台北時間6時30分），東京都澀谷區道玄坂的澀谷車站前，有汽車突然衝向人群，導致7人受傷，所幸均性命無虞。開車的男子被趕往現場的警察當場逮捕，他自稱是方向盤操作失誤，轉錯方向。

日本東京放送電視台（TBS）報導，報警的目擊者表示，「有一輛汽車衝進全向交叉路口」、「有多人受傷」。澀谷的全向交叉路口是澀谷人流最密集的地方。

朝日新聞報導，事發當時在現場的一名男性目擊者稱，他看到行駛在左車道的汽車靠近吸菸亭，然後撞上了站在吸菸亭外的年輕人，當時感覺汽車速度也不快，但就突然「咚」的一聲撞了上去。事發後，有2人仰面倒在地上，還有人頭部受傷流血。

警視廳表示，這輛肇事汽車由一名20多歲男性駕駛，車上載有一名乘客。汽車當時在神宮路上往北行駛，在交叉路口左轉駛向道玄坂不久後，就撞上吸菸亭附近的護欄。

警方趕到現場，將男性駕駛以現行犯逮捕，他供稱「方向盤操作失誤」。

東京消防廳表示，除了駕駛之外，沒有進入吸菸亭、站在護欄附近的7名20多歲男性也被送往醫院，傷勢均沒有危及性命。警方在事故約15分鐘後，以過失駕駛傷害嫌疑將司機逮捕。

男子在接受詢問時坦承犯行，表示「我當時想向右轉，車子卻向左開」，表示是方向盤操作錯誤。警視廳正在調查事故原因。

由於事故現場靠近澀谷車站，正值週末晚上擠滿路人和圍觀民眾，事發後交通一度壅塞。

ET快訊
40歲前「有8習慣」可多活20年！研究證實：越早開始越好

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

10歲女兒遭殺！母才發文悼念愛女　竟離奇車禍身亡

哈瑪斯俘虜53人「含1少將」　以色列軍方證實了：有士兵平民被綁架

曾夢想遇到真命天子！　女子花39萬「嫁給自己」

女同事孩子生病常請假　2寶媽怒「工作量增加」討拍反遭打臉

哈瑪斯突襲以色列數百死傷屍橫遍野　美國發聲挺以色列

哈瑪斯「褻瀆屍體」疑女兵扭曲慘死　以巴最新死傷人數出爐

東京澀谷站前汽車衝撞人群7傷　20多歲男被捕：轉錯方向

阿富汗西部規模6.3強震　已14死78傷

日本女高中生「九刀流」精通全學科　國一花2個月學會中文

快訊／東京澀谷車站前「汽車衝撞人群」　現場至少8人受傷

哈瑪斯發射5千枚火箭彈襲以色列　以國認定開戰！

打結哥叫賣幽默喊魔性口號　男模仿狂揉女友頭：打結！

周潤發談裸捐215億笑：我賺很辛苦　曝只拿零用錢「借錢別找我！」

婦紅燈突失控暴衝撞6車　車頭全爛無辜騎士不治

熊熊懷孕5個月漲奶「胸部比肚子大」　可能不辦婚禮「跟老公都很懶」

「Linbay好油」林裕紘清晨抵台　桃園刑大檢警接機送訊

張晨光急抱孫交代兒「不能避孕」　感性讚他：感情方面比我好30倍

徐懷鈺等25年站上小巨蛋！　開場女王裝秒換衣

周潤發揭露捐215億家產真相...曝只拿零用錢XD

王彩樺現場幫張睿家解扣XD　「帶長輩」曝韓瑜更可口

10歲女兒遭殺！母才發文悼念愛女　竟離奇車禍身亡

哈瑪斯俘虜53人「含1少將」　以色列軍方證實了：有士兵平民被綁架

曾夢想遇到真命天子！　女子花39萬「嫁給自己」

女同事孩子生病常請假　2寶媽怒「工作量增加」討拍反遭打臉

哈瑪斯突襲以色列數百死傷屍橫遍野　美國發聲挺以色列

哈瑪斯「褻瀆屍體」疑女兵扭曲慘死　以巴最新死傷人數出爐

東京澀谷站前汽車衝撞人群7傷　20多歲男被捕：轉錯方向

阿富汗西部規模6.3強震　已14死78傷

日本女高中生「九刀流」精通全學科　國一花2個月學會中文

快訊／東京澀谷車站前「汽車衝撞人群」　現場至少8人受傷

Linbay好油「手機筆電都消失」　桃園地院凌晨裁定羈押禁見

「全台最有錢YTR」炸雞店疑廢油倒排水溝　Toyz現場抓包全都錄

10歲女兒遭殺！母才發文悼念愛女　竟離奇車禍身亡

同事送名牌嬰兒車「懷孕8個月後」想討回　眾人反揭2關鍵讚翻

「低成本美元」現在該換回台幣？　專家提攻略

她疑男友媽用錢控制痛批「很X」　眾人反嗆：誰家兒子沾上妳才衰

小學生被要求熟練8技能　說流利英語「能煮一桌菜」家長看傻

白晝之夜嗨到天明！北市保大警防詐宣導不打烊

哈瑪斯俘虜53人「含1少將」　以色列軍方證實了：有士兵平民被綁架

曾夢想遇到真命天子！　女子花39萬「嫁給自己」

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

國際熱門新聞

哈瑪斯褻瀆女屍　疑女兵扭曲慘死

老翁全勤42年退休禮超寒酸　網豪捐190萬

哈瑪斯俘虜53人　以色列軍方證實了

「布拉萬」今晚生成！日氣象廳預測路徑曝

同事孩生病常請假　2寶媽怒反遭打臉

以色列總理宣布　進入戰爭狀態

才看到出生兒子的臉　女幾秒後突然死亡

血腥慎入！哈瑪斯綁架虐殺以色列士兵

機票要漲了！年底出國最好10／14前訂票

成人網捧7位數要她脫　足球女神秒拒

首次！美軍F-16戰機擊落土耳其無人機

即／澀谷車站前「汽車撞人群」至少8人受傷

哈瑪斯突襲數百死傷　美發聲挺以色列

以色列遭哈瑪斯突襲「至少22死」

更多熱門

相關新聞

即／澀谷車站前「汽車撞人群」至少8人受傷

即／澀谷車站前「汽車撞人群」至少8人受傷

東京消防廳指出，日本當地時間今天晚間7時30分（台北時間6時30分），東京都澀谷區道玄坂的澀谷車站前，有汽車突然衝向人群，導致多人受傷。

韓變態高中生「潛入女廁」連續施暴年輕女

韓變態高中生「潛入女廁」連續施暴年輕女

日首例肇逃通緝！撞死人「蒸發1年」　懸賞172萬

日首例肇逃通緝！撞死人「蒸發1年」　懸賞172萬

韓媒評台灣總統大選：既不願獨也不願統

韓媒評台灣總統大選：既不願獨也不願統

日本朝日岳尋獲4遺體！陳屍3地　同死因

日本朝日岳尋獲4遺體！陳屍3地　同死因

關鍵字：

澀谷日韓要聞東京

讀者迴響

熱門新聞

快訊／詹雅雯放棄治療突失明！　帕金森氏症惡化認了「開始善終」

台中妹住背包客棧遭性侵！起床見內褲反穿崩潰

北市知名火鍋店被潑屎！4樓鄰居慘了

「寒露」來了！ 命理師曝「4生肖犯沖」勿穿2色衣

研究：40歲前「有8習慣」可多活20年

憲哥不捨牛肉麵店收攤！買下整棟樓

怎麼分辨台灣人？日本人「抓出5特色」

黑幫堂主擁45長短槍「30萬交保」法官說明理由

即／高雄知名燒肉店火警！員工嗆傷送醫

哈瑪斯褻瀆女屍　疑女兵扭曲慘死

LINE有新功能！「1按鈕」恐讓秘密外洩

選手盡力了　吳總談兩大輸球原因

彰化竹塘電還沒來　鄉長嗆「蛋洗台電」

婚顧公司搭戶外婚宴　村民4小時搬光

聖結石7年前「借貸70萬」開YouTube頻道

更多

最夯影音

更多
哈瑪斯發射5千枚火箭彈襲以色列　以國認定開戰！

哈瑪斯發射5千枚火箭彈襲以色列　以國認定開戰！
打結哥叫賣幽默喊魔性口號　男模仿狂揉女友頭：打結！

打結哥叫賣幽默喊魔性口號　男模仿狂揉女友頭：打結！

周潤發談裸捐215億笑：我賺很辛苦　曝只拿零用錢「借錢別找我！」

周潤發談裸捐215億笑：我賺很辛苦　曝只拿零用錢「借錢別找我！」

婦紅燈突失控暴衝撞6車　車頭全爛無辜騎士不治

婦紅燈突失控暴衝撞6車　車頭全爛無辜騎士不治

熊熊懷孕5個月漲奶「胸部比肚子大」　可能不辦婚禮「跟老公都很懶」

熊熊懷孕5個月漲奶「胸部比肚子大」　可能不辦婚禮「跟老公都很懶」

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

《豈有此呂》AV宅男教主一劍浣春秋駕到

《豈有此呂》AV宅男教主一劍浣春秋駕到

最懂男人D槽的AV宅男教主一劍浣春秋駕到

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

犬貓糧下殺↘5折起!滿$1010送零食，最優惠的毛孩飼料都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面