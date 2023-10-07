哈瑪斯「褻瀆屍體」疑女兵扭曲慘死　以巴最新死傷人數出爐

▲哈瑪斯進攻以色列，以色列空襲反制，雙方最新死傷出爐。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）7日對以色列發動攻擊，以色列軍方隨即派出戰機空襲加薩地區。衝突發生後，哈馬斯軍事部門聲稱，俘虜了至少35名以色列士兵和平民，甚至有死者的遺體遭到武裝人員褻瀆。

根據英國BBC報導，哈瑪斯7日除了向以色列發射5000枚火箭彈外，武裝成員也從加薩地區以海陸空3種方式進攻以色列。以色列衛生部證實，衝突已造成以色列至少40人死亡、779人受傷。

哈馬斯軍事部門7日宣稱，他們的進攻部隊在斯代羅特（Sderot，位於以色列南部邊境，是以色列距離加薩最近的城市）俘虜了超過35名以色列士兵和平民，同時已把俘虜轉移到加薩。

▲網路上瘋傳，哈馬斯武裝份子展示遺體示威。（圖／翻攝自推特）

推特上也流傳許多哈馬斯武裝份子俘虜、射殺以色列士兵與平民的相關影片。其中一支「影片」可以看見，武裝份子把一名疑似陣亡的以色列女兵的服裝剝去，把遺體丟到卡車上公開展示，還有人吐口水褻瀆死者，同時高喊「真主至大」。

以色列政府在國境遭到攻擊後，立刻宣布國家進入戰爭及緊急狀態，以軍隨即啟動「鐵劍行動」，派出數十架空軍戰機空襲加薩，打擊哈瑪斯在加薩的戰略據點。巴勒斯坦官員聲稱，以軍空襲加薩已造成198死、超過1000人輕重傷。