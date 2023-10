以色列遭突襲22死545傷　總理49秒影片宣布「進入戰爭狀態」

記者趙蔡州/綜合報導

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」(Hamas)7日對以色列發動攻擊,宣稱發射5000枚火箭彈,武裝成員自加薩以海陸空3種方式大舉攻入以色列,造成至少22死亡、545人輕重傷。以色列總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)7日宣布,「我們(以色列)正處於戰爭狀態……敵人將付出前所未有的代價!」

▼以色列總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)。(圖/翻攝自推特)

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

"Citizens of Israel,

We are at war, not in an operation or in rounds, but at war. This morning, Hamas launched a murderous surprise attack against the State of Israel and its citizens. We have been in this since the early morning hours. pic.twitter.com/C7YQUviItR