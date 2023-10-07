以色列遭突襲22死545傷　總理49秒影片宣布「進入戰爭狀態」

記者趙蔡州／綜合報導

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）7日對以色列發動攻擊，宣稱發射5000枚火箭彈，武裝成員自加薩以海陸空3種方式大舉攻入以色列，造成至少22死亡、545人輕重傷。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）7日宣布，「我們（以色列）正處於戰爭狀態……敵人將付出前所未有的代價！」

▼以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／翻攝自推特）

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

"Citizens of Israel,

We are at war, not in an operation or in rounds, but at war. This morning, Hamas launched a murderous surprise attack against the State of Israel and its citizens. We have been in this since the early morning hours. pic.twitter.com/C7YQUviItR — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 7, 2023

哈瑪斯7日大舉攻入以色列後，以色列總理納坦雅胡7日下午在推特發布影片，對所有以色列公民喊話，他說，「以色列公民們，我們在戰爭中（we are at war），這不是軍事行動，也不是局勢升級，而是戰爭」、「哈馬斯對以色列及公民發動了致命的突襲」。

納坦雅胡表示，他從哈瑪斯7日凌晨突襲的第一時間，就召集了國防與安全部門的所有人員討論應對方是，同時下令先清理被「恐怖分子」滲透的地區，「同時，我下令廣泛動員預備隊，我們將以敵人預想不到的火力展開還擊，敵人將付出前所未有的代價」、「我們正處於戰爭狀態，我們將贏得這場戰爭！」

▲哈瑪斯進攻以色列，已造成以色列境內至少22死亡、545人輕重傷。（圖／路透）

另據英國BBC報導，以色列醫療部門聲稱，哈瑪斯的襲擊已造成以色列境內至少22死亡、545人輕重傷。一名BBC駐中東記者指出，由於以色列住棚節（猶太教三大節）假期才剛結束，哈馬斯的突襲行動讓以色列似乎有些措手不及，南部地區（交戰地區）的以色列人民目前「處於噩夢般的境地」。

哈馬斯軍事部門7日宣稱，他們的進攻部隊在斯代羅特（Sderot，位於以色列南部邊境，是以色列距離加薩最近的城市）俘虜了超過35名以色列士兵和平民，同時已把俘虜轉移到加薩。推特上也流傳許多武裝份子俘虜以色列平民的相關影片，但以色列官方未證實影片的真實性。