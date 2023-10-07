以色列遭突襲「至少22死」300傷　國防部長誓言戰勝哈瑪斯

▲巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」7日朝以色列發射大量火箭彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）7日大規模突襲以色列，聲稱發射5000枚火箭彈，並從陸海空進入以國境內、虐殺以軍。根據以媒《N12新聞》最新消息，隨著哈瑪斯的入侵持續中，迄今至少22名以色列人被殺、約300人受傷。以色列認定進入備戰狀態，國防部長葛朗特（Yoav Gallant）也誓言打贏這場戰爭。

《以色列時報》寫道，位於加薩走廊（Gaza Strip）的「巴勒斯坦恐怖份子」對以色列中南部多地大規模發射火箭彈，包括第二大城市特拉維夫（Tel Aviv）、中部城市迪莫納（Dimona）、耶路撒冷（Jerusalem）等地，數十名槍手滲透邊境城鎮斯德洛特（Sderot）等社區，並與以軍發生衝突。

▲以色列遭突襲後至少22死，認定進入備戰狀態。（圖／路透，下同。）



報導指出，這場「前所未有的突襲」始於7日清晨6時30分左右，且完全出乎以色列意料之外。這天正好是猶太教3大節慶之一的住棚節（Sukkot）慶祝活動最後一日，前一天以色列與阿拉伯各國則是在紀念1973年「贖罪日戰爭」（Yom Kippur War）50周年。

不過，以巴雙方說法不同的是，哈瑪斯宣稱發射5000枚火箭彈，以色列方面卻稱僅有2200枚。

▲以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）。

以色列國防部隊（IDF）已宣布進入備戰狀態，國防部長葛朗特授權徵召預備役軍人，並宣布加薩走廊80公里範圍內進入緊急狀態，允許後方司令部（Home Front Command）限制集會與封鎖區域，受影響範圍包括主要城市特拉維夫、貝爾謝巴（Beersheba）等。

葛朗特說，哈瑪斯對以色列開戰，不僅犯了嚴重錯誤，還將為此承擔後果與責任，「以色列國防軍正在每一處地點與敵人作戰。我呼籲所有以色列公民遵照安全指示，以色列將贏得這場戰爭。」

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也說，「以色列人民們，我們正處於戰爭之中，不是在一場（軍事）行動，也不是好幾波（軍事行動），而是一場戰爭。」

與此同時，另一個巴勒斯坦武裝團體「伊斯蘭聖戰組織」也宣布加入哈瑪斯，共同襲擊以色列。

▼以色列總理納坦雅胡發表演說。

