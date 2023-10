全勤42年「退休禮太寒酸」！老翁辛酸身影爆紅　網豪捐190萬力挺

▲ 約翰離開工作42年的工廠,同事十分不捨。(圖/翻攝自TikTok、GoFundMe)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國加州發生暖心故事,一名老翁在工廠工作42年從未缺勤,退休時卻僅拿到一張證書和寒酸的禮物,同事拍下他的辛酸身影上傳網路,未料意外爆紅,短短幾天內湧入近6萬美元(約新台幣190萬元)捐款,讓他退休無後顧之憂。

70 year old man worked 42 years at a minimum wage job.



For his retirement, the company through him a BBQ and gave him a certificate.



That’s the best they could do? pic.twitter.com/VfduHbriJq