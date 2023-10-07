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全勤42年「退休禮太寒酸」！老翁辛酸身影爆紅　網豪捐190萬力挺

▲▼ 。（圖／翻攝自X、TikTok）

▲ 約翰離開工作42年的工廠，同事十分不捨。（圖／翻攝自TikTok、GoFundMe）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國加州發生暖心故事，一名老翁在工廠工作42年從未缺勤，退休時卻僅拿到一張證書和寒酸的禮物，同事拍下他的辛酸身影上傳網路，未料意外爆紅，短短幾天內湧入近6萬美元（約新台幣190萬元）捐款，讓他退休無後顧之憂。

綜合《太陽報》等外媒，老翁約翰（John）在加州一家工廠工作42年，近日退休，同事索妮雅（Soniah）拍下他的身影上傳TikTok並寫道，「今天是我同事最後一天上班，他拿最低工資在這裡工作42年，公司只給他一份烤肉和一張證書。」

索妮雅提到，約翰每天準時搭公車上班，「他今年已經70多歲，非常喜歡在這裡工作，並不想退休」，但服務42年的最後一天「沒有獎金，只有烤肉和證書。謝謝你，約翰，謝謝你的忠心。」

這段影片在網路上意外爆紅，也被轉貼到其他社群平台，許多網友都認為約翰值得更好的待遇，主動表示想幫助他，索妮雅便在GoFundMe上發起募款，至今已有近千人響應，合計捐款5.9萬美元，遠高於原本的2.8萬目標。

根據募款頁面，約翰沒有妻小，但有個疼愛的姪子，希望網友的善心可以讓約翰感覺有人陪伴、受人喜愛。而約翰得知同事為他籌措大筆退休金及廣大網友的祝福後一時說不出話，只是笑著點點頭。

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