年僅16歲！韓變態高中生「潛入女廁」連續施暴年輕女　搶手機逃逸

▲南韓一名年僅16歲的少年挑選在公寓電梯內向陌生女性施暴。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓最近驚傳一名年僅16歲的變態高中生，竟然連續兩天潛入女廁、大樓電梯，針對不認識的陌生年輕女性施暴、犯案，甚至還將女性被害者勒暈後，搶走對方的手機逃跑，行徑相當惡劣，最後遭到警方逮捕，儼然是「釜山西面暴力事件」的翻版。

根據《韓聯社》，南韓京畿水原西部警察署今日（7）以強盜等嫌疑，中午12時30分左右在水原站附近某間網咖，成功逮捕年僅16歲的A姓少年，目前正針對A姓少年實施一系列的調查。

回顧整起案件經過，A姓少年5日晚間9時50分潛入位於京畿道華城市峰潭邑的某間商家女廁，首先針對年僅10多歲的年輕女性B某犯案，疑似涉嫌勒頸，犯案後從現場逃離的他又故技重施，隔天（6日）晚間9時5分他前往位於水原市勸善區某棟公寓大樓，潛入電梯內勒住10幾歲年輕女性C某的頸部後施暴。

在40分鐘之後，A某又在勸善區另一棟公寓大樓的電梯內向年僅10幾歲的女學生D某施暴，尤其他在電梯內將D某勒至暈厥後，還趁對方暈厥時，將對方的身體拖行至逃生樓梯，甚至將對方的手機搶走。

警方接獲多起報案後，動員水原西部警察署的刑警和女性青少年科的警力進行搜索，在追蹤監視器畫面後，才終於在7日於水原站附近的一座網咖將A某逮捕歸案。

警方指出，A某已經年滿16歲，目前在某高中就讀，由於年齡已經過了南韓法律所定義的「觸法少年」，因此可依照刑法進行懲處，A某甚至還有性犯罪的前科，從犯案地點、犯案手法來看，研判可能是為了進行性犯罪，才會挑選年僅10幾歲的女性被害者施暴。

《韓聯社》形容，A某的犯案手法讓人聯想起去年5月22日在釜山廣域市釜山鎮區西面的暴力事件，一名女子只因為疑似在返家時瞪了30歲的李姓男子，便遭李男懷恨在心，被尾隨至電梯附近狠踹施暴、拖行性侵。