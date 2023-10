滑翔傘越境開火！哈瑪斯海陸空入侵以色列　巴勒斯坦人鳴槍慶祝

▲ 巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」武裝份子進入以色列。(圖/路透、翻攝自X)

記者詹雅婷/綜合外電報導

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」(Hamas)7日對以色列發動軍事突襲,透過滑翔傘、船隻、徒步的海陸空三種方式進入以色列境內。依據影片,哈瑪斯的卡薩姆旅(Al Qassam Brigades)成員穿越建築密集地區開火,在此之際,約旦河西岸(West Bank)的巴勒斯坦人正為此慶祝,群眾聚集在一起高聲喊口號,對空鳴槍。

Jenin, West Bank: Palestinians celebrate following the invasion of southern Israel by Hamas-led armed groups. pic.twitter.com/ynNajbDpvz — Joe Truzman (@JoeTruzman) October 7, 2023

綜合半島電視台、CNN等報導,這場突襲行動是哈瑪斯與以色列2021年開戰10天以來的最嚴重衝突升級,巴勒斯坦武裝份子與以色列安全部隊正在以色列南部加薩地帶附近7處地點槍戰交火,包括斯德洛特(Sderot)、貝里(Be'eri)及Re’im軍事基地周邊。

▲巴勒斯坦人抬著一具遺體,稱死者是以色列人 。(圖/路透)

哈瑪斯軍事指揮官穆罕默德得伊夫(Muhammad Al-Deif)透過哈瑪斯媒體宣布展開行動,呼籲巴勒斯坦人加入戰鬥,「最偉大的戰役將終結地球上最後一場占領」。

The Al-Qasssm Brigade of Hamas has released Footage showing their “Saqr Squadron” which Operates Paragliders which were used today during their Terrorist Attacks into Southern Israel. pic.twitter.com/F2cEXoLcd0 — OSINTdefender (@sentdefender) October 7, 2023

以色列媒體披露,槍手在斯德洛特朝路人開槍,另據社群媒體流傳的影片,城市街道也出現衝突事件。依據畫面,以色列國防軍一輛坦克車被武裝份子放火燃燒,站在坦克上的人似乎就是哈瑪斯武裝份子。

After Hamas launched an attack on Israel, a large number of Palestinian fighters crossed the border and captured tanks pic.twitter.com/doLQSNQOlW — TRT World (@trtworld) October 7, 2023

More Hamas terrorists are reportedly infiltrating Israel again with motorized hang gliders. pic.twitter.com/Mtvm0r05hX — Global: Military-Info (@Global_Mil_Info) October 7, 2023

以色列國防軍發言人赫克特(Richard Hecht)7日在記者會上表示,哈瑪斯武裝份子從陸路、海路、在空中使用滑翔傘的方式從加薩進入以色列,還說軍方將徵召數千名預備役人員。不過針對媒體記者提出的「以色列國防軍是否事先取得攻擊來襲的情報」問題,他拒絕回答。

另據巴勒斯坦媒體報導,部分以色列人被武裝份子俘虜。安全部門消息人士指出,以色列軍方已得知關於俘虜事件的通報,但並未提供進一步細節。

▼巴勒斯坦武裝份子7日朝以色列發射大量火箭彈,巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」宣稱犯案。(圖/CFP)