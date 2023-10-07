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滑翔傘越境開火！哈瑪斯海陸空入侵以色列　巴勒斯坦人鳴槍慶祝

▲▼ 巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）進入以色列。（圖／路透、翻攝自X）

▲ 巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」武裝份子進入以色列。（圖／路透、翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合外電報導

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）7日對以色列發動軍事突襲，透過滑翔傘、船隻、徒步的海陸空三種方式進入以色列境內。依據影片，哈瑪斯的卡薩姆旅（Al Qassam Brigades）成員穿越建築密集地區開火，在此之際，約旦河西岸（West Bank）的巴勒斯坦人正為此慶祝，群眾聚集在一起高聲喊口號，對空鳴槍。

綜合半島電視台、CNN等報導，這場突襲行動是哈瑪斯與以色列2021年開戰10天以來的最嚴重衝突升級，巴勒斯坦武裝份子與以色列安全部隊正在以色列南部加薩地帶附近7處地點槍戰交火，包括斯德洛特（Sderot）、貝里（Be'eri）及Re’im軍事基地周邊。

▲巴勒斯坦人抬著一具遺體，稱死者是以色列人 。（圖／路透）

哈瑪斯軍事指揮官穆罕默德得伊夫（Muhammad Al-Deif）透過哈瑪斯媒體宣布展開行動，呼籲巴勒斯坦人加入戰鬥，「最偉大的戰役將終結地球上最後一場占領」。

以色列媒體披露，槍手在斯德洛特朝路人開槍，另據社群媒體流傳的影片，城市街道也出現衝突事件。依據畫面，以色列國防軍一輛坦克車被武裝份子放火燃燒，站在坦克上的人似乎就是哈瑪斯武裝份子。

以色列國防軍發言人赫克特（Richard Hecht）7日在記者會上表示，哈瑪斯武裝份子從陸路、海路、在空中使用滑翔傘的方式從加薩進入以色列，還說軍方將徵召數千名預備役人員。不過針對媒體記者提出的「以色列國防軍是否事先取得攻擊來襲的情報」問題，他拒絕回答。

另據巴勒斯坦媒體報導，部分以色列人被武裝份子俘虜。安全部門消息人士指出，以色列軍方已得知關於俘虜事件的通報，但並未提供進一步細節。

▼巴勒斯坦武裝份子7日朝以色列發射大量火箭彈，巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」宣稱犯案。（圖／CFP）

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