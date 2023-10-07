報復哈瑪斯！以色列空軍「派數十架戰機空襲」　加薩走廊爆炸連連

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）7日突襲以色列，聲稱發射5000枚火箭彈，且從陸海空進入以國境內虐殺以軍，發動攻擊逾3.5小時以來已知造成5死及百人受傷。以色列空軍也發動反攻，派出戰鬥機空襲哈瑪斯位於加薩走廊的目標。

▲ 以色列從陸海空遭巴勒斯坦武裝份子滲透，民眾奔逃。（圖／路透）

綜合《衛報》及《法新社》，以色列7日遇襲後，國防軍出動數十架戰機，打擊加薩走廊上屬於哈瑪斯的目標。目擊者向《路透》表示，加薩中部及加薩城都傳出爆炸聲響。

以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）稍早已經宣布，支持武裝部隊及緊急服務部門應對哈瑪斯及巴勒斯坦伊斯蘭聖戰士構成的威脅，「我向所有遇襲的以色列居民傳達鼓勵與力量，我們將戰勝所有想傷害我們的人。」

另據《天空新聞》，以軍發言人稱遭受約2500枚火箭彈攻擊，與哈瑪斯聲稱的5000枚有所出入。但以軍也證實，哈瑪斯戰士使用滑翔傘、船隻及步行方式進入該國，目前軍隊正在埃雷斯（Erez）及齊基姆（Zikim）基地作戰，未來幾小時內將有數千名預備役被徵召入伍，並直言「當然有傷亡」。

▲▼ 哈瑪斯聲稱發射5000枚火箭彈。 （圖／路透）