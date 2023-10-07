日本首例肇逃通緝！他撞死大學生「人間蒸發1年」　懸賞172萬

▲日本警方首次因違反道路交通法嫌疑發布通緝。（圖／大分縣警察署，下同）

記者王佩翊／編譯

日本大分縣別府市2022年6月發生一起肇事逃逸事件，27歲男子八田與一超速撞上2名大學生，導致1死1傷，隨後便逃離現場。而警察廳因其犯行兇惡性，正式對他發布通緝令，而這也是日本史上首起因為違反道路交通法而被通緝的案例。警方懸賞300萬日幣（約新台幣64萬元），而死者家屬則另外提供500萬日幣（約新台幣107萬元）的私人懸賞金，共計800萬日幣（約新台幣172萬元）。

根據《大分放送》報導，警察廳9月15日依肇事逃逸嫌疑將八田與一列為通緝犯。八田涉嫌於2022年6月29日在大分縣別府市野口原地十字路口高速駕駛小客車，撞上2名騎乘摩托車的男大學生，導致1死1傷。而最新的通緝名單已經從10月1日起正式公開。

警方指出，事發當日上午，八田與一聲稱「身體不適」，向公司請假後早退。他在同日下午4時前往某商場購買杯子，但卻在該商場的停車場與死亡男大生衝突。根據監視器畫面，2名受害者騎乘摩托車離開後的30秒，八田便開車跟上。

從事故現場狀況與各項證據可以判斷，八田與一開車撞上男大生時，車速超過速限時速2倍，超過80公里，且現場並無煞車痕等痕跡，懷疑男子是蓄意衝撞2名被害人。

警方指出，截至9月底前，一共收到2363件檢舉通報，其中有2174是目擊通報，地點遍及九州、關東以及近畿地區。而在發布特別懸賞令的9月15日起後，舉報也在短短15天內暴增了884件。