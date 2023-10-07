成人網站捧7位數價碼「要她脫了」　最辣足球女神1秒拒絕

▲萊曼被封為「最性感足球運動員」。（圖／翻攝Instagram@alishalehmann7，下同。）



記者吳美依／綜合報導

24歲瑞士足球員萊曼（Alisha Lehmann）被封為「最性感足球運動員」，不僅因為優異的控球與進球能力，在球壇發光發熱，也因為姣好外貌成為社群媒體新寵兒。最近消息傳出，曾有成人平台提供7位數新台幣的報酬，邀請她經營色情頻道，卻被果斷拒絕了。

萊曼現任英格蘭「阿斯頓維拉女子足球俱樂部」（Aston Villa Football Club）及瑞士國家隊的前鋒，在Instagram擁有1540萬粉絲，TikTok高達990萬人追蹤。

西班牙體育媒體《馬卡報》指出，成人網站「MyClub」提供10萬美元（約新台幣320萬左右）報酬，邀請萊曼在平台上經營頻道、招收付費會員，一半資金會直接匯入她的銀行帳戶，另一半則會捐給瑞士女足甲級聯賽。

不過，萊曼顯然不願與成人內容扯上關係，反而自行著手打造專屬頁面，若粉絲月付10美元（約新台幣321元）、半年付48美元（約新台幣1542元），或者年付84美元（約新台幣2700元），就可以看見她創作的獨家內容，而且與性愛毫不相關。

萊曼過去接受天空新聞採訪時坦言，她從未夢想過擁有這麼多粉絲，雖然自己「因為擁有他們而感到驕傲，但這不會改變任何事情」，強調「我來自瑞士一個小鎮的普通家庭」。