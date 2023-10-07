血腥畫面曝光！哈瑪斯敢死隊綁架處決以色列士兵　朝路人開槍

▲身上沾染鮮血的士兵被武裝份子踩在腳下。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）7日鎖定以色列展開軍事突襲行動，宣稱發射5000枚火箭彈，武裝成員從海陸空進入以色列境內，爆發槍戰。依據社群媒體流傳的影片，多名以色列士兵遭綁架處決。

???????????????? Scenes in Israel become increasingly drastic hamas captured and Israeli soldier, who they then threw into a crowd of people#Palestinian #Israel pic.twitter.com/PXh9KeBrzm — Intermarium 24 (@intermarium24) October 7, 2023

綜合以色列時報等報導，越境進入以色列的武裝份子攜帶重機槍、衝鋒槍以及火箭榴彈，朝路人、汽車、房屋開火。目前仍不清楚進入以色列境內的巴勒斯坦武裝份子確切人數。依據網路流傳的影片，一名以色列士兵身上沾著鮮血，被蒙面的武裝份子從車上拖下來，眾人把以色列士兵踩在腳下歡呼。

還有畫面顯示，有人陳屍街道，也有人命喪家中。依據哈瑪斯公布的影片，武裝成員闖入加薩邊境的以色列社區，在社區門口引爆炸彈。

Hamas terrorists blowing up the entrance gate of an Israeli community near Gaza pic.twitter.com/0FSx6Y3XsL — Gianluca Pacchiani (@GLucaPacchiani) October 7, 2023

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）7日宣稱向以色列發射5000枚火箭彈，武裝成員從海陸空進入以色列境內，爆發槍戰。以色列已進入戰備狀態，國防部長葛朗特（Yoav Gallant）表示，他已批准動員預備役士兵，徵召入伍的預備役人數將取決於軍方。

以色列遭大量火箭彈襲擊，中部與南部空襲警報大響，特拉維夫（Tel Aviv）、亞實基倫（Ashkelon）、亞夫內（Yavne）、卡法拉維夫（Kfar Aviv）等城市都發生爆炸，多個城市冒出大量黑煙，車輛損毀。

▼巴勒斯坦武裝份子7日朝以色列發射大量火箭彈，巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」宣稱犯案。（圖／CFP）