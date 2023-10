血腥畫面曝光！哈瑪斯敢死隊綁架處決以色列士兵　朝路人開槍

▲身上沾染鮮血的士兵被武裝份子踩在腳下。(圖/翻攝自X)

記者詹雅婷/綜合報導

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」(Hamas)7日鎖定以色列展開軍事突襲行動,宣稱發射5000枚火箭彈,武裝成員從海陸空進入以色列境內,爆發槍戰。依據社群媒體流傳的影片,多名以色列士兵遭綁架處決。

???????????????? Scenes in Israel become increasingly drastic hamas captured and Israeli soldier, who they then threw into a crowd of people#Palestinian #Israel pic.twitter.com/PXh9KeBrzm