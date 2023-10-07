以色列認定開戰！徵召預備役對抗哈瑪斯　伊斯蘭聖戰組織宣布參戰

記者詹雅婷／綜合外電報導

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）7日對以色列發動攻擊，武裝成員從海陸空進入以色列境內，爆發槍戰，另個巴勒斯坦武裝團體「伊斯蘭聖戰組織」稍早宣布加入哈瑪斯襲擊以色列。以色列宣布進入戰備狀態之後，國防部長葛朗特表示，「以色列將贏得這場戰爭」，批准動員預備役士兵，徵召入伍的預備役人數將取決於軍方。

▲加薩地區的巴勒斯坦武裝份子7日朝以色列發射大量火箭彈，巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」宣稱犯案。（圖／路透）

▲哈瑪斯發布照片稱，組織戰士正滲透以色列南部地區。（圖／路透）

綜合半島電視台、CNN等報導，以色列中部與南部空襲警報大響，特拉維夫（Tel Aviv）、亞實基倫（Ashkelon）、亞夫內（Yavne）、卡法拉維夫（Kfar Aviv）等城市都發生爆炸，多個城市冒出大量黑煙，車輛損毀。

以色列已下令邊境地區民眾待在室內，中部與南部部分機場暫時關閉，僅部分私人與體育航班例外，至於特拉維夫的本古里昂國際機場（Ben Gurion International Airport）將持續開放，遵循安全守則。

目前哈瑪斯對以色列的突襲行動持續超過3.5小時，至少5人死亡、超過100人受傷。依據網路流傳的畫面，已有以色列士兵遭武裝份子綁架虐殺。

▲巴勒斯坦人抬著一具遺體，稱死者是以色列人 。（圖／路透）

然而另個巴勒斯坦武裝團體「伊斯蘭聖戰組織」（Palestinian Islamic Jihad）稍早宣布，組織戰士已加入哈瑪斯攻擊以色列的行列，「我們肩並肩站在一起，直到取得勝利」。根據美國國家情報總監（DNI），伊斯蘭聖戰組織是加薩地帶與約旦河西岸第二大的武裝組織。

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）表示，哈瑪斯的行動是對以色列發動戰爭，「哈瑪斯犯了嚴重錯誤，對以色列發動戰爭，以色列國防軍正在每一處地點與敵人作戰。我呼籲所有以色列公民遵照安全指示，以色列將贏得這場戰爭。」

▼ 以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）。（圖／路透）