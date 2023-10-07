日本朝日岳尋獲4登山客遺體！分別「陳屍3地」　皆為同死因

記者王佩翊／編譯

日本櫪木縣警方7日宣布，當日上午在朝日岳尋獲4名男女的遺體，疑似為來自不同登山團體的失蹤登山客，接下來將進一步確認死者詳細身分。另一方面，受到強風影響，搜索行動曾經一度中斷。

根據《讀賣新聞》報導，櫪木縣那須鹽原警署指出，6日中午12時25分曾接獲1名在朝日岳的登山客通報稱，與其同行的男子因為失溫無法動彈。15分鐘後，又接獲其他登山客通報表示，「有2、3名同行的登山客無法動彈。另外有1名女性跌落山坡。」

▲朝日岳為著名登山景點。（圖／翻攝自定山溪觀光協會）

警消獲報後一共動員40名人力入山展開搜索，但是當時登山步道吹起每秒20公尺的強風，因此搜索行動一度中斷，直到7日上午6時才重啟，並多派了10名人力。

7日上午7時多，警消分別在3個不同的地點發現4名男女倒地，且當場確認死亡。4人年齡介於60歲至70多歲間，由於全都穿著登山裝，因此初步判斷正是失蹤的登山客。

據悉，4人分屬不同的登山隊，目前警方還在確認死者身分。