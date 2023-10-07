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發射5千枚火箭彈！巴勒斯坦武裝份子越境爆槍戰　以色列戰備狀態

▲▼加薩地區的巴勒斯坦武裝份子7日朝以色列發射大量火箭彈，巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）宣稱犯案。（圖／CFP）

▲巴勒斯坦武裝份子7日朝以色列發射大量火箭彈，巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」宣稱犯案。（圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合外電報導

加薩地區的巴勒斯坦武裝份子7日朝以色列發射大量火箭彈，目前已知1人死亡、至少15人受傷，以色列國防軍7日表示，激進份子已進入以色列境內，以色列進入戰備狀態。巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）已宣稱犯案，軍事指揮官公布錄音訊息，宣布展開「阿克薩風暴」行動，用5000枚火箭瞄準敵人陣地、機場及軍事據點。

▲▼ 加薩地區的巴勒斯坦武裝份子7日朝以色列發射大量火箭彈，巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）宣稱犯案。（圖／路透）

▲以色列中部與南部空襲警報大響。（圖／路透）

綜合CNN、天空新聞等報導，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯7日上午6時30分左右從加薩地區朝以色列發射大量火箭彈，以色列中部與南部空襲警報大響，部分城市冒出大量黑煙，特拉維夫（Tel Aviv）、亞實基倫（Ashkelon）、亞夫內（Yavne）、卡法拉維夫（Kfar Aviv）等城市都發生爆炸。依據社群媒體流傳的照片，車輛起火燃燒、建築物受損。

▲▼ 加薩地區的巴勒斯坦武裝份子7日朝以色列發射大量火箭彈，巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）宣稱犯案。（圖／路透）

▲▼ 部分城市冒出大量黑煙。（圖／路透）

▲▼ 加薩地區的巴勒斯坦武裝份子7日朝以色列發射大量火箭彈，巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）宣稱犯案。（圖／路透）

哈瑪斯軍事指揮官穆罕默德得伊夫（Muhammad Al-Deif）發布錄音訊息，宣布展開「阿克薩風暴」行動（Al-Aqsa Storm），稱巴勒斯坦激進組織使用5000枚火箭鎖定敵人陣地、機場及軍事據點。

以色列還表示，多名來自加薩地區的激進份子已進入以色列境內。天空新聞提到，哈瑪斯武裝成員試圖乘坐小船從海上到以色列，另個不尋常的情況是，部分武裝份子似乎使用滑翔傘越過邊境抵達斯德洛特（Sderot），爆發槍戰。另有畫面顯示，武裝份子搭乘皮卡車、摩托車進入城鎮。

以色列軍方已指示邊境附近城鎮的居民待在家中。以色列緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」（Magen David Adom，MDA）透露，卡法拉維夫一名70多歲女性死亡。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）召開安全內閣緊急會議，國防部長葛朗特（Yoav Gallant）正前往位在特拉維夫的國防部。以色列軍方警告，「哈瑪斯恐怖組織將付出非常沉重的代價」。

哈瑪斯表示，行動才剛要開始，這是對以色列在約旦河西岸、加薩地區、耶路撒冷阿克薩清真寺周圍針對巴勒斯坦人暴力行為的回應。哈瑪斯還呼籲黎巴嫩武裝組織加入戰鬥。

▼ 以色列軍方已指示邊境附近城鎮的居民待在家中。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 加薩地區的巴勒斯坦武裝份子7日朝以色列發射大量火箭彈，巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）宣稱犯案。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 加薩地區的巴勒斯坦武裝份子7日朝以色列發射大量火箭彈，巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）宣稱犯案。（圖／達志影像／美聯社）

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