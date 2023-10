發射5千枚火箭彈！巴勒斯坦武裝份子越境爆槍戰　以色列戰備狀態

▲巴勒斯坦武裝份子7日朝以色列發射大量火箭彈,巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」宣稱犯案。(圖/CFP)

記者詹雅婷/綜合外電報導

加薩地區的巴勒斯坦武裝份子7日朝以色列發射大量火箭彈,目前已知1人死亡、至少15人受傷,以色列國防軍7日表示,激進份子已進入以色列境內,以色列進入戰備狀態。巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」(Hamas)已宣稱犯案,軍事指揮官公布錄音訊息,宣布展開「阿克薩風暴」行動,用5000枚火箭瞄準敵人陣地、機場及軍事據點。

▲以色列中部與南部空襲警報大響。(圖/路透)

綜合CNN、天空新聞等報導,巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯7日上午6時30分左右從加薩地區朝以色列發射大量火箭彈,以色列中部與南部空襲警報大響,部分城市冒出大量黑煙,特拉維夫(Tel Aviv)、亞實基倫(Ashkelon)、亞夫內(Yavne)、卡法拉維夫(Kfar Aviv)等城市都發生爆炸。依據社群媒體流傳的照片,車輛起火燃燒、建築物受損。

▲▼ 部分城市冒出大量黑煙。(圖/路透)

哈瑪斯軍事指揮官穆罕默德得伊夫(Muhammad Al-Deif)發布錄音訊息,宣布展開「阿克薩風暴」行動(Al-Aqsa Storm),稱巴勒斯坦激進組織使用5000枚火箭鎖定敵人陣地、機場及軍事據點。

以色列還表示,多名來自加薩地區的激進份子已進入以色列境內。天空新聞提到,哈瑪斯武裝成員試圖乘坐小船從海上到以色列,另個不尋常的情況是,部分武裝份子似乎使用滑翔傘越過邊境抵達斯德洛特(Sderot),爆發槍戰。另有畫面顯示,武裝份子搭乘皮卡車、摩托車進入城鎮。

BREAKING:



It's likely that dozens of Israelis have been killed in a combined massive rocket barrage against Israel by Palestinian terror groups and infiltration of Sderot city by Hamas & I. Jihad fighters



Pictures show civilian families massacred at a bus stop & in their homes pic.twitter.com/Z0DUwKcwzm