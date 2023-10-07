英文太爛！大馬男「工程系畢業」卻找不到工作　悲嘆不公平

▲馬來西亞一名男大生以優異成績畢業，卻因為英文不好找不到工作。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

馬來西亞一名網友表示，他從工程系畢業，還考取了一等榮譽學位，卻只因為英語不好而找不到工作，哀怨這個世界真是「不公平」。不過，許多網友卻認為，這個心態大錯特錯，如果繼續下去，未來在職場上也難有作為。

《星洲日報》等外媒報導，馬來西亞時事推主「Abah」在社群媒體開啟問答，其中一名網友匿名投稿稱，「我有工程系一等榮譽學位，但英語不及格，現在失業找不到工作。」他直言，為什麼一些人只憑英文能力就能勝出，「我心好累，一直以來那麼努力念書，最後卻是那些會說話、會吹噓的人獲得工作。」

Abah將投稿分享出來後直言，「這種心態是錯的。溝通是建立職涯最重要的事情之一。你無法溝通，要如何說服利益相關人士或管理層接受自己的想法？」不過，他還是很熱心地在留言處提供職缺，向對方隔空喊話，「別失業太久了！」

其他網友們紛紛表示無法認同投稿人的想法，甚至有人批評，任何一個老闆都不會想僱用這種新鮮人，「我公司想要聘請的 ，不會是像你這樣的學生，成績優秀卻不懂得變通，而且溝通有問題。」

也有一些鄉民鼓勵男大生去上課、增強英語能力，因為既然連艱澀的工程系都可以讀出好成績了，學語言肯定也不難。另一些人認為，投稿人或許只是對於溝通缺乏自信，「這種人也很多」。