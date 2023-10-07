厄瓜多總統候選人遇刺亡　6嫌全「獄中詭死」！總統緊急回國

▲ 維拉維森修出席造勢活動時遭槍殺身亡。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

厄瓜多總統候選人維拉維森修（Fernando Villavicencio）8月在造勢活動上遇刺身亡，警方逮捕6名嫌犯，在15日總統大選第二輪決選前夕，卻傳出6人都在獄中身亡，引發外界揣測可能遭人滅口。正出訪國外的總統立即動身返國，並承諾查明真相。

綜合《衛報》及《法新社》，厄瓜多監獄管理機構「SNAI」表示，位於瓜亞基爾的瓜亞斯1號監獄（Guayas 1）6日發生一起6死案件，死者皆為哥倫比亞籍，被控謀殺維拉維森修。檢察官辦公室則聲明指出，檢警及軍方正為這起暴力事件執行安全協議，軍方人員將突襲監獄控制局勢。

厄瓜多總統拉索（Guillermo Lasso）當時為私人行程前往美國紐約，原預計6日飛往南韓首爾進行貿易談判，但在6名嫌犯遇害的消息傳出後發文宣布，將立即返國處理這個緊急狀況，並強調「既沒有串通，也沒有掩蓋，真相將會大白」。

59歲的維拉維森修是記者出身，曾發起大量調查，甚至揭露一個龐大的貪腐網絡，導致前總統科雷亞（Rafael Correa）被判處8年徒刑，大選民調排行第二，對組織犯罪問題相當敢言，也是少數直指國家腐敗與政府有關的候選人之一，卻在選前遇刺，消息震驚全國。6名前科累累的哥倫比亞籍嫌犯被捕，第7名嫌犯則在現場被擊斃。

▼ 維拉維森修過去對組織犯罪、政府貪污問題直言不諱。（圖／路透）