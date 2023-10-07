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既不願獨也不願統！韓媒評「台灣總統大選」：欲維持現狀的膠著戰

▲▼2023年1月中華民國總統大選，屆時誰將能成為蔡英文的接班人，同樣也獲得韓媒關注。（圖／路透）

▲2023年1月中華民國總統大選，屆時誰將能成為蔡英文的接班人，同樣也獲得韓媒關注。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

距離明年1月台灣總統大選只剩下98天。對於南韓而言，儘管台灣是面積僅占南韓36%、人口僅達南韓44%的「蕞爾小國」，但近年來美國與中國面臨激烈競爭、牽動東北亞局勢，而台灣又是美國第一島鏈安保的前線，也因此韓媒跟著熱衷分析台灣選情，將此次大選定調為拉攏維持現狀民心的膠著戰。

韓媒保守派大報《東亞日報》今日（10）分析台灣明年大選選情，報導首先指出台灣是美國用來阻擋中國在太平洋軍事擴張的橋頭堡，以及台灣擁有全球最尖端的半導體技術，凸顯出台灣在地緣政治與經濟學上的重要性，接著描述台灣從2000年以後的政局演變，包括親中的國民黨與反中的民進黨，而蔡英文2016年當選總統後一方面與美國維繫緊密關係、一方面兩岸局勢卻降至冰點。

報導從3個面向探討，分別針對賴清德、侯友宜、柯文哲等三位候選人進行分析，而韓媒也深知台灣明年大選是執政黨民進黨和在野勢力的拉鋸戰，而在野勢力若要實現「下架民進黨」的春秋大夢，首先必須完成藍白等在野勢力的整合，報導引述美麗島電子報民調，在四腳督情況下，賴清德支持度為37.3%、侯友宜19.7%、柯文哲16.9%、郭台銘7.4%。

▲▼民進黨總統候選人賴清德。（圖／達志影像／美聯社）

▲民進黨總統候選人賴清德。（圖／達志影像／美聯社）

　＊總統蔡英文的繼承者－賴清德
 在賴清德的部分。首先，《東亞日報》將賴清德描述為「總統蔡英文的繼承者」，稱民進黨候選人賴清德繼承了蔡英文在兩岸政策上「維持現狀」的中間路線。

報導將賴清德和蔡英文的關係比喻為美國的歐巴馬、拜登總統，引述賴清德今年8月和《彭博商業週刊》的採訪對話，當時賴清德向中國喊話，表示有意和中國合作、發展和平與繁榮，只要方式對等，則大門永遠敞開。

▲▼國民黨總統候選人侯友宜。（圖／路透）

▲國民黨總統候選人侯友宜。（圖／路透）

　＊和中國之間的羈絆薄弱－侯友宜
 而在國民黨候選人侯友宜的部分，《東亞日報》認為與在中國廣東省深圳發展的鴻海集團創辦人郭台銘相比，侯友宜與中國之間的羈絆較為薄弱，因此國民黨有意藉這層關係來拉攏中間選民。

報導也點出侯友宜除了新北市長的執政經歷以外，在外交與國防安全領域上經驗不足的劣勢，也因此侯友宜9月13至22日造訪美國智庫和台僑團體，而侯友宜訪美期間也一再強調當選後將深化台美之間的經濟合作。

▲▼民眾黨總統選人柯文哲。（圖／達志影像）

▲民眾黨總統選人柯文哲。（圖／達志影像）

　＊強調在美中兩大國間採實用政策－柯文哲
 《東亞日報》點出柯文哲在台灣年輕族群獲得極大的支持，然而韓媒記者卻未能在報導中點出柯文哲在性別多元議題和女性政策上多次發言失當。報導指出，柯文哲在外交政策上強調台灣在美中兩大國間應採取更專業、且更實用的路線，包括在美中兩大國間尋求維持外交平衡。

另外，在兩岸議題上，《東亞日報》點出台灣選民們長年以來支持「不統不獨」，意即不尋求獨立、也不尋求統一，在維持目前台灣海峽局勢的緊張狀態下，和中國維繫經濟交流。

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