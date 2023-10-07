連續摃龜！美威力球頭獎飆至450億　創全球史上第5大頭獎

▲美國威力彩頭獎下期頭獎上看14億美元，也創下全球彩券史上第5大頭獎 。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳致平／綜合報導

美國威力球頭彩連續槓龜33次，最新一期開獎預計在美國時間7日開出，如有幸運兒中獎可以獲得高達14億美元獎金（約新台幣450億），這已是威力球史上第三高的獎金，也是全球彩券史上第5大頭獎。

根據CNN報導，從7月19日開始，威力球（Powerball）一直沒出現頭獎得主，僅有一張由加州售出的彩券獲得約10.8億美元的高額獎金，由於頭獎遲遲未開出，隨著獎金持續累積、買氣也激增，預計下期頭獎上看14億美元。

雖然威力球頭獎高達14億美元，但由於該遊戲的玩法和限制，如果中獎人選擇一次性領獎，只能領取6.14億美元（約新台幣197億），僅佔總獎金的4成；只有分成30年逐期領獎，才能獲得全額獎金，不過大多數中獎人都會選擇一次性領取，很少有人選擇分期領獎金。

根據威力球彩券公司統計，贏得Powerball獎金的機會是1/24.9，但贏得頭獎的機率只有1/2.922億，極其渺茫。目前最高額的頭獎是2022年11月在加州開出的20.4億美元獎金，其次是2016年1月的15.86億美元。

此外，2022年11月在加州獨得20億美金頭獎的32歲威力彩得主卡斯楚（Edwin Castro），在中獎後選擇直接領現近10億美元，扣除聯邦稅額後實領約6.3億美元。他領獎金後就在好萊塢山買下一套2550萬美元的豪宅，與名人亞莉安娜（Ariana Grande）、達柯塔強生（Dakota Johnson）、吉米金摩（Jimmy Kimmel）等人當鄰居。

卡斯楚隨後又接連買下2間豪宅，雖然許多人都曾自問過中獎後會有什麼財務規劃，但中獎後世界突然改變的興奮感很難讓人冷靜處理，而卡斯楚的所作所為就是典型的與理財專家建議背道而馳。理財專家卡爾格爾（Paul Karger）向《財富》（FORTUNE）表示，他建議中獎後最不應該買的就是昂貴的房產，因為房地產要脫手需費時好幾年，容易成為沉重的財務負擔。