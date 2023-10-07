　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

瓦格納曾密謀「推翻摩爾多瓦」　總統：俄國撒7億干預選舉

▲▼東歐國家摩爾多瓦（Moldova）總統桑杜（Maia Sandu）。（圖／路透）

▲摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）立場親歐盟。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

東歐國家摩爾多瓦（Moldova）總統桑杜（Maia Sandu）表示，俄羅斯傭兵集團「瓦格納」曾領導一場秘密政變，旨在推翻其政府。她還指控，莫斯科仍在試圖破壞該國穩定，手段是把大量資金輸入摩爾多瓦，在下月的地方選舉中賄賂選民。光是情報單位已查獲金額，就高達2000萬歐元（近新台幣7億元）。

桑杜目前正在西班牙參加「歐洲政治共同體」（European Political Community）峰會。她在6日發表的《金融時報》場邊專訪表示，去年開始，瓦格納在該國定期舉行反政府示威，隨後將其轉變為暴力活動，而已故首腦普里格津就是政變幕後黑手，「局勢真的非常戲劇化，而我們必須保護自己。」

▲▼ 摩爾多瓦19日爆發反政府示威抗議。（圖／路透）

▲去年開始，摩爾多瓦爆發零星反政府示威。（圖／路透）

根據桑杜說法，情報機構發現至少2000萬歐元俄羅斯資金流入摩爾多瓦，實際數字可能更高，「俄羅斯將加大對摩爾多瓦的施壓。他們嘗試了能源、推翻政府，但都失敗了。如今，他們正試圖用大量資金，大規模干預我們的選舉。」

摩爾多瓦警方6日也宣布查獲成千上萬張杜拜銀行卡，反貪腐檢查官德拉加琳（Veronica Dragalin）說明，「這是用銀行卡代替裝滿現金的行李箱或黑色袋子。我們在這裡討論的是洗錢，一種嚴重得多的罪行。」

▲▼東歐國家摩爾多瓦，位於烏克蘭及歐盟成員羅馬尼亞之間，約有250萬人口，首都基希涅夫（Chisinau）。（圖／翻攝Google Maps）

▲摩爾多瓦位於烏克蘭及歐盟成員羅馬尼亞之間，約有250萬人口，首都為基希涅夫（Chisinau）。（圖／翻攝Google Maps）

▲▼摩爾多瓦東部飛地、親俄分裂地區「聶斯特河沿岸」（Transdniestria）。（圖／翻攝維基百科）

▲摩爾多瓦東部飛地、親俄分裂地區「聶斯特河沿岸」。（圖／翻攝維基百科）

桑杜與其他領袖指出，該國長期受到來自莫斯科的壓力，尤其在能源定價與支付方面。與此同時，克里姆林宮也持續在摩爾多瓦東部的親俄分裂地區「聶斯特河沿岸」（Transdniestria）發揮影響力。

桑杜2020年當選總統，其政府譴責俄國在烏克蘭發動戰爭，目前是歐盟會員候選國。她所屬的行動和團結黨（PAS party）在國會占多數席次，但其親歐盟政策在部分地區引發反彈。

今年2月，俄羅斯也曾被桑杜指控，正利用示威密謀政變，俄國外交部予以否認，還形容摩爾多瓦政府「反俄」。

ET快訊
以色列認定開戰！徵召預備役對抗哈瑪斯　伊斯蘭聖戰組織宣布參戰
叫他壞油！　林裕紘律師出面：他壞透了
快訊／中華隊金牌戰打線出爐！　林安可回先發扛4番
沒郭台銘！侯友宜提「藍白合」3聲明　「必要時這三人面對面談」
快訊／5縣市大雨特報！　警戒到入夜
快訊／軟網張祐菘摘銀！　不敵日本好手
電還沒來！　鄉長怒嗆「蛋洗台電」
快訊／血腥畫面慎入！以色列遭入侵　多人被虐殺
快訊／Lin Bay好油稱「手機筆電被偷」　涉滅證逃亡遭聲押
獨／小王換不停！老婆半夜不回家　「綠巨人」抓狂連砸20車

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

報復哈瑪斯！以色列空軍「派數十架戰機空襲」　加薩走廊爆炸連連

日本首例肇逃通緝！他撞死大學生「人間蒸發1年」　懸賞172萬

阿富汗爆發規模6.2強震　居民棄屋逃竄擠大馬路避難

以色列認定開戰！徵召預備役對抗哈瑪斯　伊斯蘭聖戰組織宣布參戰

既不願獨也不願統！韓媒評「台灣總統大選」：欲維持現狀的膠著戰

血腥畫面曝光！哈瑪斯敢死隊綁架處決以色列士兵　朝路人開槍

厄瓜多總統候選人遇刺亡　6嫌全「獄中詭死」！總統緊急回國

英文太爛！大馬男「工程系畢業」卻找不到工作　悲嘆不公平

日本朝日岳尋獲4登山客遺體！分別「陳屍3地」　皆為同死因

發射5千枚火箭彈！巴勒斯坦武裝份子越境爆槍戰　以色列戰備狀態

周潤發談裸捐215億笑：我賺很辛苦　曝只拿零用錢「借錢別找我！」

熱心哥幫拉2台掉水溝轎車　拒絕對方補貼： 是善的循環

苦等紅燈99秒「綠燈僅5秒」　雲林斗六民眾等到懷疑人生

陸女拿打火機燒餐廳裝飾　「秒陷火海」收包開溜！

鄭家純買大阪環球「8萬VIP票」！　開箱3頂級服務：體驗資本主義

趙小僑2年前就被劉子銓叫「媽咪」　試管失敗收他安慰淚崩：孩子大了

彰化騎士撞床墊畫面曝　搶救不回...家屬忍痛拔管

iPhone如何製作高清月亮照　善用天氣APP+摳圖就搞定！

國民機車GP125製程曝光　生產線分工組裝超神速！

熊熊懷孕5個月漲奶「胸部比肚子大」　可能不辦婚禮「跟老公都很懶」

報復哈瑪斯！以色列空軍「派數十架戰機空襲」　加薩走廊爆炸連連

日本首例肇逃通緝！他撞死大學生「人間蒸發1年」　懸賞172萬

阿富汗爆發規模6.2強震　居民棄屋逃竄擠大馬路避難

以色列認定開戰！徵召預備役對抗哈瑪斯　伊斯蘭聖戰組織宣布參戰

既不願獨也不願統！韓媒評「台灣總統大選」：欲維持現狀的膠著戰

血腥畫面曝光！哈瑪斯敢死隊綁架處決以色列士兵　朝路人開槍

厄瓜多總統候選人遇刺亡　6嫌全「獄中詭死」！總統緊急回國

英文太爛！大馬男「工程系畢業」卻找不到工作　悲嘆不公平

日本朝日岳尋獲4登山客遺體！分別「陳屍3地」　皆為同死因

發射5千枚火箭彈！巴勒斯坦武裝份子越境爆槍戰　以色列戰備狀態

拼總統盃冠軍　台東關山工商壘球隊雙十連假練球不中斷

衝連署到處被叫爸！郭台銘豪捐3千萬　成立「郭爸爸希望基金會」

報復哈瑪斯！以色列空軍「派數十架戰機空襲」　加薩走廊爆炸連連

台南新市競選總部成立　李全教提在野整合、建設、揭弊三訴求

去會贏的球隊！　前球探提大谷翔平去道奇或水手最佳

38歲男長皮蛇！吃藥「慘痛睡不著」　醫1招救了他

日本首例肇逃通緝！他撞死大學生「人間蒸發1年」　懸賞172萬

全縣災損高達3億！　饒慶鈴：蘭嶼房屋受損每戶發5千慰問金

阿富汗爆發規模6.2強震　居民棄屋逃竄擠大馬路避難

洗產地？進口美豬標記不實　黃珊珊指柯文哲曾提2項呼籲

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

國際熱門新聞

才看到出生兒子的臉　女幾秒後突然死亡

「布拉萬」今晚生成！日氣象廳預測路徑曝

驚悚17秒！騎士爆炸亡　竟是遭追殺

英72歲嬤遭性侵　隔2個月「阿公也受害」

即／台旅客北海道發生「嚴重車禍」　7人送醫

首次！美軍F-16戰機擊落土耳其無人機

「滾出我國家」她吼外國人秒被開除

殘忍畫面曝　150貓被丟包沙漠自生自滅

機票要漲了！年底出國最好10／14前訂票

妻子孩子只能救一個　死亡嬰火化前突然哭醒

醫趕上班「孩忘車上」　8月嬰身亡

日本「流水麵」餐廳　892人吃完食物中毒

武裝份子狂轟火箭彈越境　以色列戰備狀態

美籍男砸爛以色列博物館展品！雕像斷頭粉碎

更多熱門

相關新聞

北韓恐已向俄「供應火砲」　出現73輛列車

北韓恐已向俄「供應火砲」　出現73輛列車

自從北韓（朝鮮）最高領導人金正恩9月13日和俄羅斯總統普丁會晤後，兩國邊境旋即有著不平凡的動向，外界預測北韓可能透過向俄國供應武器，來換取俄國提供軍事太空技術和經濟援助。一名美國官員透露，北韓已經開始向俄國輸送火砲；美國智庫更透過衛星影像，發現北韓邊境車站竟出現73輛（節）貨物列車。

普丁：俄國成功試射核動力洲際巡弋飛彈

普丁：俄國成功試射核動力洲際巡弋飛彈

不甩美國警告！北韓開始向俄國移轉火砲

不甩美國警告！北韓開始向俄國移轉火砲

普丁：普里格津因「機上手榴彈爆炸」墜機

普丁：普里格津因「機上手榴彈爆炸」墜機

法新：中企賣衛星和影像給瓦格納

法新：中企賣衛星和影像給瓦格納

關鍵字：

烏俄戰爭俄烏戰爭瓦格納傭兵普里格津摩爾多瓦飛地

讀者迴響

熱門新聞

金牌戰若無法打　中華金牌

怎麼分辨台灣人？日本人「抓出5特色」

LINE有新功能！「1按鈕」恐讓秘密外洩

TOYOTA「全新超帥跑旅」登場了

林襄熱戀馬傑森滿2個月　自爆「沒聯絡了」

53萬高雄人快查帳！最多收到1萬元

「布拉萬」颱風最快今晚間生成！路徑出爐　下周還有一個蠢蠢欲動

即／嘉義廟會爆炸17傷　嫌犯落網

才看到出生兒子的臉　女幾秒後突然死亡

害騎士摔死　奪命床墊「從這裡飛出來」

憲哥不捨牛肉麵店收攤！買下整棟樓

退休金「一次領or月領」掀論戰　超多人曝血淚史

艾力克斯車停路邊沒關門！回來驚呆

「布拉萬」今晚生成！日氣象廳預測路徑曝

40歲男「戶頭剩5萬」　全場卻狂刷恭喜

更多

最夯影音

更多
周潤發談裸捐215億笑：我賺很辛苦　曝只拿零用錢「借錢別找我！」

周潤發談裸捐215億笑：我賺很辛苦　曝只拿零用錢「借錢別找我！」
熱心哥幫拉2台掉水溝轎車　拒絕對方補貼： 是善的循環

熱心哥幫拉2台掉水溝轎車　拒絕對方補貼： 是善的循環

苦等紅燈99秒「綠燈僅5秒」　雲林斗六民眾等到懷疑人生

苦等紅燈99秒「綠燈僅5秒」　雲林斗六民眾等到懷疑人生

陸女拿打火機燒餐廳裝飾　「秒陷火海」收包開溜！

陸女拿打火機燒餐廳裝飾　「秒陷火海」收包開溜！

鄭家純買大阪環球「8萬VIP票」！　開箱3頂級服務：體驗資本主義

鄭家純買大阪環球「8萬VIP票」！　開箱3頂級服務：體驗資本主義

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

《豈有此呂》AV宅男教主一劍浣春秋駕到

《豈有此呂》AV宅男教主一劍浣春秋駕到

最懂男人D槽的AV宅男教主一劍浣春秋駕到

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

犬貓糧下殺↘5折起!滿$1010送零食，最優惠的毛孩飼料都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面