瓦格納曾密謀「推翻摩爾多瓦」　總統：俄國撒7億干預選舉

▲摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）立場親歐盟。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

東歐國家摩爾多瓦（Moldova）總統桑杜（Maia Sandu）表示，俄羅斯傭兵集團「瓦格納」曾領導一場秘密政變，旨在推翻其政府。她還指控，莫斯科仍在試圖破壞該國穩定，手段是把大量資金輸入摩爾多瓦，在下月的地方選舉中賄賂選民。光是情報單位已查獲金額，就高達2000萬歐元（近新台幣7億元）。

桑杜目前正在西班牙參加「歐洲政治共同體」（European Political Community）峰會。她在6日發表的《金融時報》場邊專訪表示，去年開始，瓦格納在該國定期舉行反政府示威，隨後將其轉變為暴力活動，而已故首腦普里格津就是政變幕後黑手，「局勢真的非常戲劇化，而我們必須保護自己。」

▲去年開始，摩爾多瓦爆發零星反政府示威。（圖／路透）



根據桑杜說法，情報機構發現至少2000萬歐元俄羅斯資金流入摩爾多瓦，實際數字可能更高，「俄羅斯將加大對摩爾多瓦的施壓。他們嘗試了能源、推翻政府，但都失敗了。如今，他們正試圖用大量資金，大規模干預我們的選舉。」

摩爾多瓦警方6日也宣布查獲成千上萬張杜拜銀行卡，反貪腐檢查官德拉加琳（Veronica Dragalin）說明，「這是用銀行卡代替裝滿現金的行李箱或黑色袋子。我們在這裡討論的是洗錢，一種嚴重得多的罪行。」

▲摩爾多瓦位於烏克蘭及歐盟成員羅馬尼亞之間，約有250萬人口，首都為基希涅夫（Chisinau）。（圖／翻攝Google Maps）

▲摩爾多瓦東部飛地、親俄分裂地區「聶斯特河沿岸」。（圖／翻攝維基百科）

桑杜與其他領袖指出，該國長期受到來自莫斯科的壓力，尤其在能源定價與支付方面。與此同時，克里姆林宮也持續在摩爾多瓦東部的親俄分裂地區「聶斯特河沿岸」（Transdniestria）發揮影響力。

桑杜2020年當選總統，其政府譴責俄國在烏克蘭發動戰爭，目前是歐盟會員候選國。她所屬的行動和團結黨（PAS party）在國會占多數席次，但其親歐盟政策在部分地區引發反彈。

今年2月，俄羅斯也曾被桑杜指控，正利用示威密謀政變，俄國外交部予以否認，還形容摩爾多瓦政府「反俄」。