J.K.羅琳母校開辦「魔法學碩士學位」　課程內容曝光！

▲英國艾希特大學開辦魔法學碩士學位。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

英國艾希特大學（University of Exeter）宣布，2024年9月起，將開辦全國第一個「魔法及神秘科學碩士學位」。值得注意的是，《哈利波特》作者J.K.羅琳本人，正是從這間頂尖學府畢業。

BBC報導，「魔法及神秘科學碩士學位」由艾希特大學阿拉伯與伊斯蘭研究所（Institute of Arab and Islamic Studies）開設，讓學生在為期1年的課程中，研讀世界各地巫術與魔法的歷史，以及它們對於社會及科學的影響。

歷史、文學、哲學、考古學、社會學、心理學、戲劇及宗教等領域專家，將展示魔法在東西方世界所扮演的角色。課程單元包括西方文學與藝術中的龍、亞瑟王傳說、古文字學、伊斯蘭思想、考古學理論與實踐、中世紀女性描繪等。

▲英國艾希特大學（University of Exeter）。（圖／翻攝自Facebook／University of Exeter）

課程負責人塞洛夫教授（Prof Emily Selove）說明，課程核心包括去殖民化、探索非傳統認識論（epistemologies）、女性主義及反種族主義，「這個碩士學位將讓人們重新檢視『西方是理性主義與科學之地、世上其他地方是魔法及迷信之地』的假設。」

她也指出，不論學術圈內外，近期人們對於魔法的興趣都在激增，「成為我們社會最迫切問題的核心。」

校方也表示，這將是英國唯一「將魔法史研究與如此廣泛其他學科」結合的同類型研究生課程，可以讓學生為教學、諮詢、指導、遺物及博物館研究、圖書館工作、旅遊觀光業、藝術組織、出版產業等領域工作做好準備。