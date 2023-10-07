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殘忍畫面曝！150貓被丟包沙漠自生自滅　沒水沒食物橫屍高溫下

▲▼ 阿拉伯聯合大公國的阿布達比沙漠（Abu Dhabi desert）近日被發現有大約150隻不同品種的貓咪被遺棄。（圖／翻攝自oipa官網）

▲大量貓咪被遺棄在阿布達比沙漠，其中許多貓咪有植入晶片且絕育。（圖／翻攝自oipa官網，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

阿拉伯聯合大公國的阿布達比沙漠（Abu Dhabi desert）近日被發現有大約150隻不同品種的貓咪被遺棄，有的被沙埋住、有的受困籠子，放任牠們在高溫且沒有食物和水的狀態下自生自滅，虛弱到幾乎無法站立，迄今已有數十隻喪命。整起事件由動保團體披露，呼籲政府採取行動應對。

▲▼ 阿拉伯聯合大公國的阿布達比沙漠（Abu Dhabi desert）近日被發現有大約150隻不同品種的貓咪被遺棄。（圖／翻攝自oipa官網）

綜合CNN、CBS News等報導，當地團體偶然發現被大量拋棄的貓咪之後，聯繫上動物救援團體尋求協助，後來約莫30名至40名外籍人士與動物愛好者自願加入救援行動，拯救94隻貓咪與小貓，現場還找到2隻狗，分別為哈士奇和黃金獵犬。

然而當地沙漠氣溫可以達到攝氏50度，有60隻貓咪死亡，哈士奇沒能活下來。依據流傳的照片，許多貓咪早已被埋在沙子之下，甚至死在未開啟的貓籠裡。

▲▼ 阿拉伯聯合大公國的阿布達比沙漠（Abu Dhabi desert）近日被發現有大約150隻不同品種的貓咪被遺棄。（圖／翻攝自oipa官網）

參與這場救援行動的動物權利倡議者奇庫瑟吉爾（Chiku Shergill）是首批抵達現場的其中一人，她形容，有些貓早已奄奄一息，但仍鼓起勇氣靠近她。

▲▼ 阿拉伯聯合大公國的阿布達比沙漠（Abu Dhabi desert）近日被發現有大約150隻不同品種的貓咪被遺棄。（圖／翻攝自oipa官網）

目前已知幾乎所有獲救的貓咪都有植入晶片且絕育，而遺棄地點相隔一條路的對面，就是阿布達比動物收容所。針對這起事件，阿布達比動物收容所稱不清楚並拒絕置評。

動物權益團體「善待動物組織」（PETA）亞洲分部資深副主席貝克（Jason Baker）透過聲明表示，將懸賞5000美元（約新台幣16萬元）收集把貓咪丟棄在沙漠的人的資訊，此種殘忍行為絕不能被掩蓋，解決流浪動物危機的方式，是透過絕育的方式以及推廣從人力不足與工作超載的收容所領養。

阿布達比當局已表示將展開調查，正採取一切必要措施，釐清整起事件是如何發生。但目前還不清楚幕後黑手是誰，原因也有待釐清。

▲▼ 阿拉伯聯合大公國的阿布達比沙漠（Abu Dhabi desert）近日被發現有大約150隻不同品種的貓咪被遺棄。（圖／翻攝自oipa官網）

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