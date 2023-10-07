美殯儀館「115腐屍集體飄臭」現場太可怕　擬請空難專門團隊助查

▲殯儀館不當保存遺體，飄出難聞惡臭。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國科羅拉多州主打環保安葬的「回歸自然殯儀館（Return to Nature Funeral Home）」建築物這幾天不斷飄出難聞惡臭，一查才知內部擺放至少115具遺體，早已腐爛，當地警長形容，建築物內部現場狀況相當可怕。調查人員對於案情三緘其口，但打算請來處理空難事故的專門團隊從旁協助。

綜合美聯社等報導，回歸自然殯儀館主打環保安葬，依據官網介紹，葬禮不用防腐化學品或是金屬棺材，而是使用可生物降解的棺材、裹屍布或是什麼都不使用，其中「天然安葬」形式的收費為1895美元（約新台幣6萬元），這不涵蓋棺材、墓地空間，公司直到今年7月都還提供火葬服務。

依據科羅拉多州法律規定，環保安葬在合法範圍內，但要求若沒有在24小時內安葬完畢，遺體必須妥善冷藏。不過弗里蒙特郡警局6日證實，這間殯儀館內部擺放著至少115具腐爛遺體，6日這天，一股酸臭難聞氣味從殯儀館建築物飄出，窗戶破裂，來自弗里蒙特郡及艾爾帕索郡的法醫車輛停放在外面，人員在建築物內部走來走去。

依據弗里蒙特郡警長艾倫庫柏（Allen Cooper）的說法，殯儀館正配合調查人員釐清狀況，確認是否存在刑事犯罪行為，為了避免進一步傷害家屬，不會提供太多細節，但形容內部現場相當可怕。

驗屍人員蘭迪凱勒（Randy Keller）指出，部分身分識別需要採集指紋、查詢醫療或牙科紀錄，並驗DNA，整個過程可能耗時數個月，將在遺體辨識程序完成後盡快通知家屬。

至於殯儀館內部到底發生什麼，調查人員6日始終三緘其口，但打算請來處理空難事故的專門團隊、附近轄區驗屍人員以及聯邦調查局（FBI），這表明情況非常糟。目前無人因這起案件落網，殯儀館電話無人接聽。另有一份文件稱，殯儀館業主喬恩哈爾福德（Jon Hallford）試圖隱瞞不當保存屍體，自稱在館內進行動物標本剝制。