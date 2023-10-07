　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美殯儀館「115腐屍集體飄臭」現場太可怕　擬請空難專門團隊助查

▲▼ 美國科羅拉多州殯儀館不當保存遺體，飄出難聞惡臭。（圖／達志影像／美聯社）

▲殯儀館不當保存遺體，飄出難聞惡臭。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國科羅拉多州主打環保安葬的「回歸自然殯儀館（Return to Nature Funeral Home）」建築物這幾天不斷飄出難聞惡臭，一查才知內部擺放至少115具遺體，早已腐爛，當地警長形容，建築物內部現場狀況相當可怕。調查人員對於案情三緘其口，但打算請來處理空難事故的專門團隊從旁協助。

綜合美聯社等報導，回歸自然殯儀館主打環保安葬，依據官網介紹，葬禮不用防腐化學品或是金屬棺材，而是使用可生物降解的棺材、裹屍布或是什麼都不使用，其中「天然安葬」形式的收費為1895美元（約新台幣6萬元），這不涵蓋棺材、墓地空間，公司直到今年7月都還提供火葬服務。

依據科羅拉多州法律規定，環保安葬在合法範圍內，但要求若沒有在24小時內安葬完畢，遺體必須妥善冷藏。不過弗里蒙特郡警局6日證實，這間殯儀館內部擺放著至少115具腐爛遺體，6日這天，一股酸臭難聞氣味從殯儀館建築物飄出，窗戶破裂，來自弗里蒙特郡及艾爾帕索郡的法醫車輛停放在外面，人員在建築物內部走來走去。

▲▼ 美國科羅拉多州殯儀館不當保存遺體，飄出難聞惡臭。（圖／達志影像／美聯社）

依據弗里蒙特郡警長艾倫庫柏（Allen Cooper）的說法，殯儀館正配合調查人員釐清狀況，確認是否存在刑事犯罪行為，為了避免進一步傷害家屬，不會提供太多細節，但形容內部現場相當可怕。

驗屍人員蘭迪凱勒（Randy Keller）指出，部分身分識別需要採集指紋、查詢醫療或牙科紀錄，並驗DNA，整個過程可能耗時數個月，將在遺體辨識程序完成後盡快通知家屬。

至於殯儀館內部到底發生什麼，調查人員6日始終三緘其口，但打算請來處理空難事故的專門團隊、附近轄區驗屍人員以及聯邦調查局（FBI），這表明情況非常糟。目前無人因這起案件落網，殯儀館電話無人接聽。另有一份文件稱，殯儀館業主喬恩哈爾福德（Jon Hallford）試圖隱瞞不當保存屍體，自稱在館內進行動物標本剝制。

▲▼ 美國科羅拉多州殯儀館不當保存遺體，飄出難聞惡臭。（圖／達志影像／美聯社）

ET快訊
以色列認定開戰！徵召預備役對抗哈瑪斯　伊斯蘭聖戰組織宣布參戰
叫他壞油！　林裕紘律師出面：他壞透了
快訊／中華隊金牌戰打線出爐！　林安可回先發扛4番
沒郭台銘！侯友宜提「藍白合」3聲明　「必要時這三人面對面談」
快訊／5縣市大雨特報！　警戒到入夜
快訊／軟網張祐菘摘銀！　不敵日本好手
電還沒來！　鄉長怒嗆「蛋洗台電」
快訊／血腥畫面慎入！以色列遭入侵　多人被虐殺
快訊／Lin Bay好油稱「手機筆電被偷」　涉滅證逃亡遭聲押
獨／小王換不停！老婆半夜不回家　「綠巨人」抓狂連砸20車

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

報復哈瑪斯！以色列空軍「派數十架戰機空襲」　加薩走廊爆炸連連

日本首例肇逃通緝！他撞死大學生「人間蒸發1年」　懸賞172萬

阿富汗爆發規模6.2強震　居民棄屋逃竄擠大馬路避難

以色列認定開戰！徵召預備役對抗哈瑪斯　伊斯蘭聖戰組織宣布參戰

既不願獨也不願統！韓媒評「台灣總統大選」：欲維持現狀的膠著戰

血腥畫面曝光！哈瑪斯敢死隊綁架處決以色列士兵　朝路人開槍

厄瓜多總統候選人遇刺亡　6嫌全「獄中詭死」！總統緊急回國

英文太爛！大馬男「工程系畢業」卻找不到工作　悲嘆不公平

日本朝日岳尋獲4登山客遺體！分別「陳屍3地」　皆為同死因

發射5千枚火箭彈！巴勒斯坦武裝份子越境爆槍戰　以色列戰備狀態

周潤發談裸捐215億笑：我賺很辛苦　曝只拿零用錢「借錢別找我！」

熱心哥幫拉2台掉水溝轎車　拒絕對方補貼： 是善的循環

苦等紅燈99秒「綠燈僅5秒」　雲林斗六民眾等到懷疑人生

陸女拿打火機燒餐廳裝飾　「秒陷火海」收包開溜！

鄭家純買大阪環球「8萬VIP票」！　開箱3頂級服務：體驗資本主義

趙小僑2年前就被劉子銓叫「媽咪」　試管失敗收他安慰淚崩：孩子大了

彰化騎士撞床墊畫面曝　搶救不回...家屬忍痛拔管

iPhone如何製作高清月亮照　善用天氣APP+摳圖就搞定！

國民機車GP125製程曝光　生產線分工組裝超神速！

熊熊懷孕5個月漲奶「胸部比肚子大」　可能不辦婚禮「跟老公都很懶」

報復哈瑪斯！以色列空軍「派數十架戰機空襲」　加薩走廊爆炸連連

日本首例肇逃通緝！他撞死大學生「人間蒸發1年」　懸賞172萬

阿富汗爆發規模6.2強震　居民棄屋逃竄擠大馬路避難

以色列認定開戰！徵召預備役對抗哈瑪斯　伊斯蘭聖戰組織宣布參戰

既不願獨也不願統！韓媒評「台灣總統大選」：欲維持現狀的膠著戰

血腥畫面曝光！哈瑪斯敢死隊綁架處決以色列士兵　朝路人開槍

厄瓜多總統候選人遇刺亡　6嫌全「獄中詭死」！總統緊急回國

英文太爛！大馬男「工程系畢業」卻找不到工作　悲嘆不公平

日本朝日岳尋獲4登山客遺體！分別「陳屍3地」　皆為同死因

發射5千枚火箭彈！巴勒斯坦武裝份子越境爆槍戰　以色列戰備狀態

拼總統盃冠軍　台東關山工商壘球隊雙十連假練球不中斷

衝連署到處被叫爸！郭台銘豪捐3千萬　成立「郭爸爸希望基金會」

報復哈瑪斯！以色列空軍「派數十架戰機空襲」　加薩走廊爆炸連連

台南新市競選總部成立　李全教提在野整合、建設、揭弊三訴求

去會贏的球隊！　前球探提大谷翔平去道奇或水手最佳

38歲男長皮蛇！吃藥「慘痛睡不著」　醫1招救了他

日本首例肇逃通緝！他撞死大學生「人間蒸發1年」　懸賞172萬

全縣災損高達3億！　饒慶鈴：蘭嶼房屋受損每戶發5千慰問金

阿富汗爆發規模6.2強震　居民棄屋逃竄擠大馬路避難

洗產地？進口美豬標記不實　黃珊珊指柯文哲曾提2項呼籲

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

國際熱門新聞

才看到出生兒子的臉　女幾秒後突然死亡

「布拉萬」今晚生成！日氣象廳預測路徑曝

驚悚17秒！騎士爆炸亡　竟是遭追殺

英72歲嬤遭性侵　隔2個月「阿公也受害」

即／台旅客北海道發生「嚴重車禍」　7人送醫

首次！美軍F-16戰機擊落土耳其無人機

「滾出我國家」她吼外國人秒被開除

殘忍畫面曝　150貓被丟包沙漠自生自滅

機票要漲了！年底出國最好10／14前訂票

妻子孩子只能救一個　死亡嬰火化前突然哭醒

醫趕上班「孩忘車上」　8月嬰身亡

日本「流水麵」餐廳　892人吃完食物中毒

武裝份子狂轟火箭彈越境　以色列戰備狀態

美籍男砸爛以色列博物館展品！雕像斷頭粉碎

更多熱門

相關新聞

機票要漲了！年底出國最好10／14前訂票

機票要漲了！年底出國最好10／14前訂票

還在猶豫該不該出國玩嗎？專家提醒，不少人買機票習慣拖到最後一刻，但若想在年底前出國，現在就是價格最甜的時候，否則隨著感恩節和聖誕節假期到來，機票很快就會飆漲，最好在10月14日前下好離手。

涉向中國洩漏國防機密　前美軍情報官被捕

涉向中國洩漏國防機密　前美軍情報官被捕

「滾出我國家」她吼外國人秒被開除

「滾出我國家」她吼外國人秒被開除

美籍男砸爛以色列博物館展品！雕像斷頭粉碎

美籍男砸爛以色列博物館展品！雕像斷頭粉碎

共和黨過半支持者「反對出動美軍」協防南韓

共和黨過半支持者「反對出動美軍」協防南韓

關鍵字：

殯儀館安葬遺體北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

金牌戰若無法打　中華金牌

怎麼分辨台灣人？日本人「抓出5特色」

LINE有新功能！「1按鈕」恐讓秘密外洩

TOYOTA「全新超帥跑旅」登場了

林襄熱戀馬傑森滿2個月　自爆「沒聯絡了」

53萬高雄人快查帳！最多收到1萬元

「布拉萬」颱風最快今晚間生成！路徑出爐　下周還有一個蠢蠢欲動

即／嘉義廟會爆炸17傷　嫌犯落網

才看到出生兒子的臉　女幾秒後突然死亡

害騎士摔死　奪命床墊「從這裡飛出來」

憲哥不捨牛肉麵店收攤！買下整棟樓

退休金「一次領or月領」掀論戰　超多人曝血淚史

艾力克斯車停路邊沒關門！回來驚呆

「布拉萬」今晚生成！日氣象廳預測路徑曝

40歲男「戶頭剩5萬」　全場卻狂刷恭喜

更多

最夯影音

更多
周潤發談裸捐215億笑：我賺很辛苦　曝只拿零用錢「借錢別找我！」

周潤發談裸捐215億笑：我賺很辛苦　曝只拿零用錢「借錢別找我！」
熱心哥幫拉2台掉水溝轎車　拒絕對方補貼： 是善的循環

熱心哥幫拉2台掉水溝轎車　拒絕對方補貼： 是善的循環

苦等紅燈99秒「綠燈僅5秒」　雲林斗六民眾等到懷疑人生

苦等紅燈99秒「綠燈僅5秒」　雲林斗六民眾等到懷疑人生

陸女拿打火機燒餐廳裝飾　「秒陷火海」收包開溜！

陸女拿打火機燒餐廳裝飾　「秒陷火海」收包開溜！

鄭家純買大阪環球「8萬VIP票」！　開箱3頂級服務：體驗資本主義

鄭家純買大阪環球「8萬VIP票」！　開箱3頂級服務：體驗資本主義

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

《豈有此呂》AV宅男教主一劍浣春秋駕到

《豈有此呂》AV宅男教主一劍浣春秋駕到

最懂男人D槽的AV宅男教主一劍浣春秋駕到

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

犬貓糧下殺↘5折起!滿$1010送零食，最優惠的毛孩飼料都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面