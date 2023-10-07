機票要漲了！年底出國 「最好10／14前訂票」　專家曝原因

▲ 專家提醒，年底前出遊的機票最好現在下訂。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

還在猶豫該不該出國玩嗎？專家提醒，不少人買機票習慣拖到最後一刻，但若想在年底前出國，現在就是價格最甜的時候，否則隨著感恩節和聖誕節假期到來，機票很快就會飆漲，最好在10月14日前下好離手。

綜合CBS等美媒，訂票軟體Hopper首席經濟學家伯格（Hayley Berg）指出，如果想在年底前的假期出國旅遊，最好在14日以前預訂，才能買到相對較便宜的機票，因為機票在感恩節及聖誕節假期前幾周就會漲價。

伯格提醒，儘管目前機票價格較低，但仍可能有波動，「不會長期維持在低價，假期出遊的高需求及不斷上漲的燃油價格將隨假期到來推高價格」。

旅遊網站Going.com創辦人凱斯（Scott Keyes）說明，「機票價格波動方式無法預測，有時上漲有時下跌，但在最後一刻預訂的話，票價只有一種可能，就是漲價」，「我不會拖到10月中旬過後」。

伯格也呼籲，「想訂感恩節機票的話就不要再等了，現在就是最佳時機，且也是訂聖誕節機票的好時機」，因為很多人都會拖太久才訂聖誕節機票，錯過這個價格較低的時期。

選擇出遊日期也很重要，感恩節假期機票最便宜的是節日前的周一，回程最佳時機是感恩節隔天，最糟的則是周日，相較周一早上6點的機票可能貴上400美元（近新台幣1.3萬）。

聖誕節期間機票最低價則落在平安夜，航班網站Kayak首席經濟學家布弗里（Jake Bouvrie）指出，因為人們都想在聖誕節以前抵達，若想在平安夜之前就在當地待個幾天，價格會高上許多。若想省錢及避開人潮，他建議避免12月22日出發，「這是一年中最繁忙的日子之一」，也是人們最常搜尋的日期。

若行程允許，訂節日當天的機票也許可以省下25%至30%的費用。凱斯說明，節日當天比起搭機，人們顯然更喜歡整天待在目的地，因此若行程有足夠彈性，這是一種買到低價機票的好撇步。