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日本最新調查：社長最愛住東京「這區」　每6.6人有1人是社長

▲▼東京,東京都,東京鐵塔。（圖／CFP）

▲圖為日本東京。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

日本民間信用調查公司「東京商工研究」最新調查指出，2023年日本全境最多社長居住的地點就在「港區赤坂」，港區是日本政治、經濟及文化中心，這裡平均每6.6名居民之中就有一人是社長。除了東京都，埼玉縣川口市排名13、千葉縣船橋市第20名，大阪府東大阪市名列第21。

這份6日發布的調查結果顯示，東京都「港區赤坂」是全日本最多社長居住之處，是排行榜中唯一超過4000人的地方，為4099人，社長人數占東京港區人口比例為15.1%，平均每6.6人就有1人是社長。

分析認為，這是因為港區高級公寓供應持續及居住在距離工作場所較近的需求增加所致。赤坂不僅有都市商業設施及繁榮街道，也有許多高級公寓林立的幽靜住宅區，美國大使館在內等多國使館也在此處。

第2名則是東京都「新宿區西新宿」，住著3395名社長，這裡就在JR新宿站西側，是東京都廳等高樓建築群聚的副都心，近年來隨著高層公寓不斷取得進展，由於交通便利深受富人歡迎。第3名至第5名依序是東京都「港區六本木」、「港區南青山」與「澀谷區代代木」。

在東京23區之中，有18個區排名前20，六本木、南青山、芝浦、高輪等地區名列前茅。除了東京都，埼玉縣川口市排名13、千葉縣船橋市第20名，大阪府東大阪市名列第21。許多社長住在都市圈衛星城和中小企業集中的地方。

調查也提到神奈川縣的「三浦郡葉山町」，以1496人排名第58，這裡是三浦半島的別墅區，可以享受水上運動和高爾夫球等，距離觀光客喜愛的鎌倉也很近。另外，大阪府「大阪市福島區福島」從之前的第100名升至第87名，這裡靠近大阪市中心梅田，也有住宅區，近年來陸續蓋了高層公寓。

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