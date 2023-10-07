涉向中國洩漏國防機密！　前美軍情報官：發現美政府「可怕事蹟」

▲ 美國華盛頓州西雅圖的劉易斯-麥克德聯合基地。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國司法部宣布，6日在舊金山國際機場逮捕一名前陸軍情報官，他被控企圖向中國安全部門提供美國國防機密，聲稱服役期間得知美國政府的「可怕事蹟」，多次主動向中國大使館及中國企業表示有意提供情報。

綜合CNBC及《衛報》，美國29歲前陸軍中士施密特（Joseph Daniel Schmidt）自2020年3月來一直住在香港，6日飛抵舊金山時被捕。他涉嫌在新冠疫情期間，企圖透過中國駐土耳其大使館安排與中方人員會面，調查人員還搜出一份名為「要分享給中國政府的重要資訊」的檔案。

美國聯邦調查局（FBI）聲明指出，施密特在一封信中告訴姊妹，他離開美國是因為他不贊同政府某些方面的政策，「我不常談這些事，但我在軍隊工作時得知美國政府一些非常可怕的的事，我覺得在美國生活不再安全，也不想支持美國政府。」

▲ FBI指控，施密特退役後多次企圖向中方提供機密。（圖／達志影像／美聯社）

據FBI特務布蘭登．塔（Brandon Tower）提交地方法院的聲明，施密特在陸軍服役5年，隸屬華盛頓州劉易斯-麥克德聯合基地第109軍事情報營，後來升任一個人力情報小組組長，有權限訪問國防機密和最高國防機密。

他在2020年1月退役，2月前往土耳其伊斯坦堡，在當地寄信給中國大使館，試圖安排與使館人員見面，「我是一名尋求移居中國的美國公民，也正試圖向中國政府分享我擔任審訊員期間得知的資訊。我目前擁有最高機密權限，可以的話我希望與政府人員談談並分享這些訊息……我對於透過電子郵件討論此事有疑慮，想親自與你們討論細節。」

聲明指出，施密特多次企圖向中方分享機密，而這封信是其中的第一次。調查人員在他的蘋果iCloud中發現，他發信後2天建立一份檔名為「要分享給中國政府的重要資訊」的Word文件，其中包含國防機密。

他2020年3月從土耳其返回美國，幾天後前往香港，接下來幾個月內曾寄信給2家中國國有企業，包括中國航天科技集團旗下一家提供情報收集軟體工具的子公司，提議交出他手上一組可訪問軍隊機密網路及相關數據庫（即美軍內網SIPR）的加密金鑰，建議以逆向工程協助中國訪問該系統，還在信中強調這是「很難在情報圈外取得的一張牌，若使用得當，可提升中國訪問SIPR網路的能力」。

▲ 施密特主動向中方提議交出可訪問國防部安全網路的金鑰。（圖／達志影像／美聯社）

根據西雅圖聯邦法院起訴書，施密特被控犯下2項重罪，包括企圖傳達國防資訊及保留國防資訊，若罪名成立將面臨最高10年監禁及25萬美元（約新台幣803萬元）罰款。

華盛頓西區聯邦代理檢察官戈爾曼（Tessa Gorman）指控，施密特違背他從軍時「捍衛國家與憲法」的誓言，「這名退役軍人被控犯下的行為令人震驚，不僅企圖提供國防資訊，還提供有助敵對國家進入國防部安全網路的資訊。」

負責國安的司法部助理部長奧爾森（Matthew Olsen）則聲明表示，曾受託保管國防資訊者離開政府工作崗位後仍有持續保護資訊的義務，在境外當然也不例外。